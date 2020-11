Onkel Ho und die Legenden

Reiseziele gegen den Corona-November-Blues, Teil 4: Vietnam. Von Hanoi zur Halong-Bucht. Trotz Tourismus und urbaner Hektik wird die Tradition bewahrt.

Cu Rua ist ein begehrtes Model. Alle Viere von sich gestreckt liegt es in Hanois daoistischem Jadebergtempel auf rotem Samt in einer Vitrine, unablässig als Kulisse für Selfies genutzt. Cu Rua ist nämlich eine heilige Schildkröte, eine riesige noch dazu: In dem vor wenigen Jahren im biblischen Alter von 100 plus verblichenen Reptil verehren die Vietnamesen ihre Schildkrötengottheit Kim Qui. Damit stiehlt das einbalsamierte Tier den anderen Idolen im Tempel, etwa dem rotgesichtigen General mit seinem lebensgroßen gleichfarbigen Holzpferd, die ...