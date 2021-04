Osterbräuche weltweit: Eier, Feuer, Palatschinken

Von der Auferstehung bis zum Hasen - egal ob Religion oder Brauchtum, das Osterfest wird mit einer Vielzahl an lieb gewonnenen Riten begangen. Und zwar weltweit.

Wir starten die österliche Weltreise in Kärnten, genauer gesagt in Mittelkärnten. Das mit dem köstlichen Reindling und der Osterjause ist ja hinlänglich bekannt. Aber das südlichste Bundesland hat noch mehr auf Lager. Die Briten werden sich jetzt ein wenig ertappt fühlen, denn der Ursprung so manchen Rasensports von Croquet bis Golf geht genau genommen auf die Kelten zurück und wird heute noch am Ostersonntag im Gurktal zelebriert: Auf einem freien Feld wird eine hölzerne Kugel mit Holzschläger in ein Ziel ...