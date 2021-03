Osterjause bei den Nachbarn: Friaul und Julisch-Venetien

Eine Geschmacksreise von Karnien über das Collio-Gebiet nach Triest zu den Ostertraditionen der Region Friaul Julisch-Venetien, von Osterschinken bis Cjarsons und Pinza.

In einer an kulinarischen und weinbaulichen Traditionen reichen Region wie Friaul-Julisch Venetien, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und von den vielen Völkern beeinflusst wurden, die dieses Land bevölkert haben, stellt Ostern einen wichtigen Anlass dar, der am Tisch mit einzigartigen, in der Geschichte und Folklore verwurzelten Gerichten gefeiert wird. Der Osterbrunch - vom gekochten Schinken in Brot bis zum Aspik mit Lorbeerblättern. Am Ostertag war es üblich, nach der Messe die Speisen der Osterjause segnen zu lassen, die ...