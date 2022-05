Ostfriesland: Nervenkitzel hinterm Deich

Schluss mit lustig. Krimis wie "Ostfriesenkiller" und "Etappenmörder" halten die deutsche Nordseeküste in Atem.

In der Heimat des ostfriesischen Blödelbarden Otto Waalkes wird landauf, landab erschossen, gefoltert und gemeuchelt, was das Zeug hält. In ihren Regionalkrimis legen Klaus-Peter Wolf und Peter Gerdes Blutspuren vom Festland bis zu den Ostfriesischen Inseln. Touristiker jubeln, Urlauber haben einen Mordsspaß. Wie eine Sturmflut überschwemmen derzeit Regiokrimis auch am "Endje van de Welt", am Ende der Welt, die Buchhandlungen. Ein bisschen ländliche Idylle, eine Portion Nervenkitzel - das lockt auch Touristen aus den Bergen an den Nordseestrand. In Ostfriesland ...