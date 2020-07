Overtourism war gestern: authentisch urlauben in Europas Metropolen

Eine Städtereise in Zeiten von Corona? Maskenpflicht, Abstandsreglements und Hygienemaßnahmen lassen viele zögern. Metropolen wie Rom, Madrid oder La Valletta präsentieren sich Urlaubern derzeit ungewohnt leer und ermöglichen ein neues, authentisches Reiseerlebnis - ein Destinations-Check von weekend.com.

Rom - Lauschige Abende in der ewigen Stadt

Einmal allein vor dem Trevi-Brunnen stehen. Wer aktuell eine Reise nach Rom macht, braucht keine Angst vor Menschenmengen zu haben. Besucher müssen zwar damit rechnen, dass vor dem Betreten von Sehenswürdigkeiten wie dem Forum Romanum, dem Kolosseum oder den Vatikanischen Museen Fieber gemessen wird. Lange Warteschlangen bilden sich trotz dieser Maßnahmen nicht. Auch in beliebten Restaurants, die üblicherweise nur mit Reservierung besucht werden können, ergattern Reisende aktuell problemlos einen Platz. Generell gelten ähnliche Regeln wie in Österreich. Dazu gehören Abstandsbegrenzungen und Maskenpflicht in Innenräumen von Restaurants, Geschäften und Museen. Der abendlichen Atmosphäre tut das aber keinen Abbruch: Die Römer freuen sich nach der langen Ausgangssperre über ihre wiedergewonnene Freiheit und genießen entspannte Sommerabende in ihrer sonst so belebten Stadt.

SN/pixabay/marcin czerniawski Maltas Kreuzritter-Stadt im Abendlicht: Valletta.

Valletta - Entspannter Kurzurlaub trotz Corona-Regeln

Malta-Reisende füllen bei Anreise eine Selbstauskunft zum Gesundheitzustand aus und geben ihren Aufenthaltsort während der Reise an. Auf der Insel gilt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch Supermarktangestellte und Servicepersonal tragen Mund-Nasen-Schutz. Ein entspannter Urlaub ist trotzdem möglich, denn am Strand gibt es ausreichend Platz für alle Badegäste und die Gassen von Valletta sind derzeit relativ leer, so dass es sich gemütlich durch die Straßen schlendern lässt. Auch Bars und sogar Clubs sind geöffnet. Vorsicht ist jedoch bei Taxifahrten geboten, da die meisten Fahrer keinen Mundschutz tragen und die Fahrzeuge auch nicht mit einer Trennscheibe ausgestattet sind.

SN/shutterstock/eszter szadeczky-kardoss Imperiales Erbe: Madrid.

Madrid - Strenge Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkungen

Deutlich weniger entspannt geht es aktuell noch in der spanischen Hauptstadt zu. Einheimische tragen nicht nur im Innenbereich, sondern auch draußen einen Mund-Nasen-Schutz. Touristen sollten sich über akuelle Verschärfungen der Maskenpflicht informieren. Für die Einreise nach Spanien ist ein QR-Code notwendig, der vorab online erteilt wird. In Supermärkten, Shops oder Gastronomie wird den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Außerdem gelten Kapazitätsbeschränkungen für Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, Hotelpools und Spielplätze. Wer sich trotz dieser Beschränkungen für eine Städtereise nach Madrid entscheidet, hat die einmalige Gelegenheit, die Prachtstraße Gran Via ohne das sonst übliche Gedränge zu erleben.

SN/shutterstock/yasonya Schauplatz der legendären Liebesgeschichte: Verona.

Verona - Freiluftkonzert in Krisenzeiten

Kunst und Kultur gehören in Verona zum Alltag, die Altstadt ist sogar Teil des UNESCO-Welterbes. Nicht verwunderlich also, dass die Stadt auch in Krisenzeiten ein gewisses Angebot an Kultur aufrecht erhält. So werden rund um die Arena beispielsweise Freiluftkonzerte veranstaltet. Die örtlichen Sehenswürdigkeiten sind zwar noch nicht stark besucht, aber die Gegend nahe der Arena ist am Abend trotzem wieder sehr belebt und auch alle Restaurants haben geöffnet. Wer mit dem Zug anreist, sollte beachten, dass in Italien in der Bahn jeder zweite Platz gesperrt ist.

SN/shutterstock/canadastock Cool und trendig: Zürich.

Zürich - Ausweispflicht in den Clubs

In Zürich gilt erst seit Anfang Juli eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Berg- und Seilbahnen, eine generelle Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen und Supermärkten gibt es aber derzeit noch nicht. In Restaurants tragen nur die Servicekräfte einen Mund-Nasen-Schutz. Wer aber abends eine Bar oder einen Club besuchen möchte, wird beim Betreten nach seinen Kontaktdaten gefragt, und die Handynummer wird überprüft. Zur Einhaltung des Mindestabstandes von eineinhalb Metern wird geraten. Angesichts sommerlicher Temperaturen sollten Besucher wissen, dass einige Badeanlagen der Stadt geschlossen wurden, um steigende Infektionszahlen zu vermeiden.

SN/shutterstock/olestudio_neu Badehochburg an Spaniens Costa Blanca: Altea.

Altea - Sauberes Meer und leerer Strand

Nicht nur die Metropolen Europas sind derzeit wenig besucht. Wer aktuell Urlaub im Küstenort Altea an der Costa Blanca macht, hat den Strand so gut wie für sich allein. Auch das Meer ist deutlich sauberer als gewohnt. Lebhaft und etwas enger geht es hingegen schon wieder in der Altstadt zu, aber auch hier gehört das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mittlerweile zum gewohnten Anblick. Bei der Anreise sollten Urlauber etwas Geduld mitbringen. Aufgrund des Fiebermessens und Überprüfen der Selbstauskunft zu Symptomen am Flughafen, dauert das Einreise-Prozedere etwas länger als sonst üblich.

