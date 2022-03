Paddeln unter dem Polarlicht

Aurora borealis in Nordnorwegen. Auto, Fähre, Schneeschuhe. Erst danach beginnt das wahre Abenteuer: die nächtliche Nordlichtjagd im Kajak.

Wie das Drumherum wirklich aussieht, lässt sich nur erahnen. Über den Lichtkegel der Stirnlampe hinaus ist alles schwarz. Wo man hier also gerade paddelt? Schwer zu sagen, bevor sich die Augen etwas an die Situation gewöhnt haben und - ganz so als würde man die Gegend in einzelnen Puzzleteilen entdecken - im weißen Mondlicht zumindest Schemen der nordnorwegischen Landschaft erkennbar werden: die karge Umgebung aus Inseln, Inselchen und Felshügeln. Guide Lise Haug ist daher der Stirnlampen-Fixstern und gleitet mit ihrem ...