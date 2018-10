Plötzlich Schlossherr

Fürstlich wohnen unter Denkmalschutz. In Schlössern und Burgen erzählt jeder Stein eine spannende Geschichte.

The Landmark Trust heißen sie in Großbritannien oder auch Celtic Castles. In Frankreich sind sie zu finden unter Bienvenue au Chateau oder Chateaux-France, in Italien unter Dimore d'Epoca. Für Schlossherren und Burgfräulein auf Zeit stehen in ganz Europa zahlreiche Buchungsplattformen zur Verfügung, in Österreich und seinen Nachbarländern findet sich das Traumschloss vielleicht im Angebot der Vereinigung Schlosshotels & Herrenhäuser. Doch wer möchte überhaupt in einem historischen Haus wohnen, womöglich mit knarrenden Treppen oder ohne Lift? "Menschen, die an Reisen und an Zeitreisen interessiert sind", sagt Max Eidlhuber von Schlosshotels & Herrenhäuser und lächelt. "Solche Häuser haben alle ein besonderes Flair." Das weiß auch die Luxushotellerie. Nicht von ungefähr suchen internationale Ketten wie Park Hyatt historische Gebäude für ihre Standpunkte in Wien, Zürich oder London.

Das Traumschloss für den Urlaub oder für ein romantisches Wochenende ist oft gleichzeitig der Familiensitz der Gastgeber. Warum also das Eigenheim für zahlende Besucher öffnen? Erbprinz Emanuel zu Salm-Salm erklärt dies anhand der Familiengeschichte: "Die Wasserburg Anholt wurde im Zweiten Weltkrieg zu drei Vierteln zerstört. Damals hat mein Großvater Fürst Nikolaus Leopold beschlossen, das Haus und die Gebäude wieder aufzubauen. Ein Lebenswerk." Und ein wirtschaftlicher Kraftakt, der nicht zuletzt durch den Zugang der Öffentlichkeit zu Burg und Park gelang. Jetzt spielt man Golf, spaziert im Wildpark oder heiratet sogar. Wer hierher kommt, sucht Natur und Kunst, insbesondere die international bekannte Altmeistersammlung von Schloss Anholt mit Werken von Rembrandt, Cranach, Murillo. Und darüber hinaus, so der Erbprinz, gebe es natürlich auch eine gewisse Neugier, ein Haus zu besuchen, in dem man dem Hausherren oder anderen Familienmitgliedern täglich "über den Weg laufen" und mit ihnen ins Gespräch kommen könne. Denn die prächtige Wasserburg wird schon längst wieder von der Familie Salm-Salm bewohnt. Aber ist Anholt jetzt Burg oder Schloss? "Im Fall Anholt haben wir einen Zwitter. Die ursprünglich wehrhafte Burg wurde barockisiert und damit ausdrücklich zur Residenz aus- und umgebaut."

Romantisch soll es also sein und auch komfortabel. Das war nicht immer so. "Die Deutschen lieben ihre Burgen, sie sind für sie der Inbegriff der Romantik", sinniert Karl Graf zu Eltz, Herr auf - no na - Burg Eltz in der Eifel. Burgen, das sind meist hoch aufragende Mauern, vor 1500 errichtet, und oft auch abschreckend kalte Wehrbauten wie Chillon am Genfer See oder Hohenwerfen. Aber, so der Vorstand der Deutschen Burgenvereinigung, Burgen seien seit rund 200 Jahren, seit der Romantik, Sehnsuchtsorte. Wenn auch kaum bewohnte.

Mittlerweile kann in so manchem sogar mittelalterlichen Gemäuer ganz passabel übernachtet werden, oft sogar wahrlich feudal. Max Eidlhuber, der selbst rund 20 Jahre lang das Landhaus zu Appesbach am Wolfgangsee führte, weiß um die aufwendige Erhaltung der historischen Gemäuer, viele davon mit Antiquitäten möbliert. Mutwillige Schäden kommen dennoch kaum vor. "Gäste in solchen Häusern verhalten sich anders als in einem herkömmlichen Hotel." Und er zollt den unermüdlichen Bestrebungen so mancher Familie Respekt, diese Kulturschätze zu erhalten. "Ein gutes Beispiel hier ist Englar bei Eppan in Südtirol." Die Familie Khuen-Belasi, direkte Verwandte des Salzburger Erzbischofs Khuen, hat das gotische Schloss nach dem Krieg tatkräftig wieder aufgebaut und neben dem Gutshof als kleine Pension mit 18 Zimmern geführt. Vor drei Jahren hat Sohn Johannes seinen Arztberuf aufgegeben und mit seiner Frau Maria die behutsame Adaptierung des Hotelbereichs begonnen - mit beeindruckendem Resultat.

Nicht selten sind Weingärten oder eine Landwirtschaft an die Häuser angeschlossen, so wird dem Gast Feines aus eigener Produktion kredenzt. Das schafft Wertschöpfung und macht die historischen Gebäude noch attraktiver für "sophisticated travellers", Gäste, darunter auch viele junge, die das Authentische schätzen. Und wer es ganz imperial haben möchte, bucht die Grand Suite im Schloss Schönbrunn und residiert auf 167 Quadratmetern samt Schnitzereien und von edlen Gold-Tapezierungen umgebenem Himmelbett mit Blick in den Schönbrunner Schlosspark. Luxushotellerie sei es dennoch nicht, sagt Eidlhuber von seinen Häusern, eher was für Herz und Gemüt. Dazu ein engagierter Gastgeber, der oft auch der Eigentümer ist, und überraschend vernünftige Preise. "Da kann man sich schon ab und an so ein Haus leisten."