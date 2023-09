Polen: Radeln mit Hochwürden

Die Masurische Seenplatte. Polens Nordosten lässt sich mit dem Boot oder - noch besser - per Rad entdecken.

Sobald Paweł Hause die Neugeborenen getauft, die Paare vermählt und die Alten beerdigt hat, tauscht der Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Rastenburg Talar gegen Sportdress und schwingt sich auf sein E-Bike. Der 59-Jährige ist passionierter Radfahrer - und nebenberuflich Tourenguide in "seinen" Masuren. Das "Land der Stille", wie es der in Ostpreußen geborene Schriftsteller Arno Surminski bezeichnet, ist mit 59 Bewohnern pro Quadratkilometer die am dünnsten besiedelte Region Polens, umso reicher an Flora und Fauna.

"Radtourismus wird immer beliebter", erklärt der Seelsorger, "und seitdem im Sommer der Rundweg um die beiden großen Seen - den Spirding- und den Mauersee - vollendet wurde, macht das Radeln noch mehr Spaß." Nun verbinden 300 Kilometer Radweg die wichtigsten Ferienorte an der Masurischen Seenplatte: Angerburg und Lötzen, Johannisburg und Nikolaiken, Sensburg und Rhein. 30 Rundtouren, alle bequem an einem halben Tag zu bewältigen, ergänzen das Angebot. Ein Viertel der Strecke geht durch Ostpreußens berühmte dunkle Wälder. "Schön, aber tückisch", warnt Paweł, "weil immer wieder Sandbänke das Rad bremsen." Dann lieber auf den asphaltierten, neu angelegten Wegen bleiben, gut ausgeschildert und mit 18 Servicestationen.

Paweł trifft die Radurlauber in Rhein. 1376 bauten Johanniter hier eine mächtige Schlossburg, heute empfängt eine kleine Marina die Segler, im Schilf suchen Enten und Rohrdommeln Schutz, und am Hafen serviert man köstlichen Stint - im Ganzen frittiert und mit einer Art Aioli zum Dippen. Die Kreuzritterburg ist heute ein Hotel mit Spa und gehobener Küche. Schwerter, Wappen, Schilde, lebensgroße Ritter aus Pappmaché schmücken die Gänge der Anlage.

Bald liegen Burg und Stadt hinter den Radlern. Es geht von Mamerki - ehemalige Nazi-Bunkeranlage - über Feld- und Waldwege nach Angerburg, das Tor in die Masuren. Über Kanäle und kleine Flüsse ist der See mit Dutzenden anderen verbunden. Rund 10.000 Segelboote schippern im Sommer täglich auf der Route der masurischen Seen. Ein Gedrängel gibt's dennoch nicht, in den vergangenen Jahren ist ein Netzwerk von kleinen Yachthäfen entstanden. Selbst der größte, Port Wilkasy am Westufer des Lötzener Sees, fasst nicht mehr als 280 Yachten und wirkt auch in der Hochsaison noch vergleichsweise beschaulich.

"Wenn ihr wollt, können wir ein Stück des Weges auf dem See machen", schlägt Paweł vor, "und die Räder zum Zielhafen bringen lassen." Ein Tag Schiff, ein Tag Rad, die Nacht an Bord - das lässt sich von jeder größeren Stadt am See aus organisieren. Fast alle Fahrradverleiher arbeiten mit den Skippern zusammen.

Doch diesmal steht der Sinn nach Strampeln - in Richtung Lötzen entlang der N63. Schon bald taucht man in die Weite und Ruhe des Landes ein, folgt Forststraßen entlang des Spirdingsees in die Johannisburger Heide - mit 1000 Quadratkilometern Polens größter zusammenhängender Wald. Keine Menschenseele ist zu sehen, nur ein Bussardpärchen, das im Stoppelfeld nach Nahrung sucht, begleitet die Gruppe. Bei Popielno kreuzt eine Herde Polnischer Wildpferde den Weg. Die streunen hier das ganze Jahr frei umher. Dann, endlich: Kadzidłowo.

"Als ich vor 30 Jahren das erste Mal hier war, habe ich mich sofort in das Ensemble aus drei historischen Bauernhäusern verliebt", erzählt Krzysztof Worobiec. "Mitten im Nirgendwo." Der Geograf gab seine gut dotierte Stelle in Krakau auf, renovierte die schmucken Holzhäuser mit ihren Lauben und verzierten Verandas. "Zuerst nur für uns selbst, dann haben wir zwei als Ferienwohnungen umgebaut und ein kleines Restaurant eingerichtet."

Mittlerweile besteht Krzysztofs Anwesen aus acht historischen Häusern. Das vielleicht schönste ist ein 200 Jahre altes masurisches Laubenhaus, das er zum Heimatmuseum umgebaut hat. "Viele Techniken musste ich mir selber aneignen", erinnert sich der Hausherr. Subventionen habe es keine gegeben. Im Gegenteil: "Den Behörden musste man die verfallenen Häuser regelrecht abringen." Dabei sei gerade das Laubenhaus ein einzigartiger Kulturschatz.

Nicht weit von Kadzidłowo fließt die Krutynia, eine der schönsten Kanustrecken Europas. Der 105 Kilometer lange Fluss verbindet den Gardyriskie- mit dem Krutynskie-See. Das flache Gewässer mäandert unter einem dichten Blätterdach, das an manchen Stellen komplett geschlossen ist. Wo nicht Erlen- oder Weidenzweige am Ufer baden, hat sicherlich irgendwer ein paar Kanus oder Kayaks deponiert, um sie für eine Tour zu verleihen. Der Radweg folgt eine Weile dem Fluss, dann geht es entlang mehrerer kleiner Seen Richtung Norden. Das Land öffnet sich, der Horizont wird weiter, und viel zu schnell ist Nikolaiken erreicht, letzte Station der Reise. Paweł Hause tauscht wieder Radlerdress gegen Talar. Sein Superintendent hat eine Prüfung abzulegen, Hause muss seelsorgerisch einspringen. Nach dem herzlichen Abschied wird die Marina des Städtchens angesteuert. Hier herrscht sommerliche Urlaubsstimmung. Ein Gasthaus serviert wieder köstlichen Stint - im Ganzen frittiert und mit einer Art Aioli zum Dippen.

