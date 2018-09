Radeln auf Venezianisch

Radtouren in Venedig. Ja, das geht. Vorausgesetzt, man weicht auf andere Inseln aus, wie etwa den Lido.

Radeln in Venedig klingt nach einer ziemlich dummen Idee. Allein die Brücken. Die engen Gassen. Und dann noch die Touristenmassen. Ein Albtraum. Und doch, auch in der Lagunenstadt kann man Rad fahren. Sofern man sich damit zufriedengibt, die Hauptinsel mit ihren Sightseeing-Klassikern nur aus der Distanz zu betrachten - oder im Vorbeigleiten durch den Giudecca-Kanal von der Fähre aus. "Eine andere Seite von Venedig" möchte Marco Rossato zeigen, der Fahrrad-Exkursionen anbietet. Und radeln in Venedig bedeutet in diesem Fall: vor allem auf dem Lido.