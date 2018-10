Malediven. Nirgendwo ist der Traum von der einsamen Insel näher als hier. Fad ist es trotzdem nicht.

Tharaf und Afu sitzen im Schatten vor dem Wassersport-Häuschen. Ein paar bewegungshungrige Gäste gleiten mit dem Stand-up-Paddel in der Lagune von Riffsaum zu Riffsaum. Wie auf einem türkisen Teppich schieben sich die kleiner und größer werdenden Menschlein hin und her - die gerade Linie der aneinandergereihten Wasserbungalows als einzige Referenz am Horizont.