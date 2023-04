Reise auf die Kanalinsel Jersey: Ein königliches Bollwerk

Die Kanalinsel Jersey. Trotz einer historischen Prise Frankreich setzt das Eiland auf seine Zugehörigkeit zu Großbritannien.

Schon bei einem kleinen Rundgang im Zentrum von St. Helier, der geschäftigen Inselhauptstadt mit ihren gut 33.000 Einwohnern, bezaubert die unverwechselbare Mischung: Es gibt Teehäuser genauso wie stilechte Cafés, Bistros ebenso wie Pubs oder Restaurants mit französischen Namen und allerlei Meeresgetier auf der Karte. Es gibt natürlich eine King Street und auch Charing Cross wie in der Metropole London. Viele alte Orts- und Straßennamen klingen aber dennoch oft französisch - wie etwa der Fischmarkt: "L'Marchi à Paîsson" in astreinem Jèrriais. Diese Sprache mutet wie ein recht altertümliches Französisch an - kein Wunder, ist sie doch ein normannischer Dialekt, der schon vor rund 1000 Jahren hier gesprochen wurde. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war Französisch die Amtssprache auf Jersey, mittlerweile wurde es jedoch längst von Englisch verdrängt. Das traditionelle Jèrriais des einfachen Volkes sprechen nur noch wenige ältere Bewohner von Jersey. Doch der Dialekt werde heute auch an den Schulen wieder gefördert, damit er nicht aussterbe, erzählt man hier den Gästen.

Einer, der Jèrriais noch spricht, ist Vincent Obbard, der Seigneur de Samarès, was in etwa dem englischen Lord entspricht. Gern zeigt der 77-Jährige den Besuchern sein Manor House und vor allem den weitläufigen Park mit den Gartenanlagen. Seine Mutter, so Obbard, habe das Anwesen unweit der Inselhauptstadt in der Gemeinde St. Clement in den 1930er-Jahren von ihrem ersten, viel älteren Mann geerbt. Früher Rechtsanwalt, verlegte sich Obbard dann aufs Gärtnern, vor allem gilt seine Liebe der Apfelzucht.

Davon zeugt nicht nur ein Obstgarten, der in seiner Form an einen Schiffsrumpf erinnert. In alten Wirtschaftsgebäuden sind neben einer Vielzahl von Kutschen zahlreiche landwirtschaftliche Geräte zu sehen, auch die Herstellung des Obstweins, also des "Cider" oder "Cidre" wird erklärt. Dazu deklamiert der bodenständige Seigneur voller Leidenschaft ein überliefertes Gedicht auf Jèrriais. Ob er das auch vor Queen Elizabeth II. gemacht hat, als sie in den 1980er-Jahren die Insel Jersey besuchte? Fotos zeigen seinen Kniefall vor dem damaligen Staatsoberhaupt. Heute ist das der demnächst gekrönte Charles III., aber nicht als britischer König, sondern als Herzog der Normandie.

Bezahlt wird hier mit Pfund, auch wenn es auf Jersey - neben der eigenen Gerichtsbarkeit - eigene Geldscheine gibt. Sie sind, ebenso wie jene auf der kleineren Nachbarinsel Guernsey, dem britischen Pfund gleichgestellt. Eine eigene Währung, das gebietet schon der regionale Stolz des alten britischen Kronlandes. Und das sind die Inseln seit der Schlacht von Hastings 1066, nach der Wilhelm der Eroberer, der Herzog der Normandie, zum britischen König gekrönt wurde. Eine Rückeroberung durch Frankreich scheiterte mehrmals, das Inselvolk schlug sich lange als Schmuggler durch, und heute noch sind die Kanalinseln eine Steueroase. Man war nie bei der EU, und doch hat auch der Brexit etwas verändert auf den anderen Kanalinseln, doch dazu später.

Auf Jersey sind die einheimischen Kühe sehr wichtig. Der kleinwüchsigen Rasse, die angeblich weltweit die zweithäufigste ist, wurde in der Fußgängerzone von St. Helier sogar ein Denkmal gesetzt. Als Wasserzeichen sind die Jersey-Rinder auch auf den Banknoten allgegenwärtig. Auf dem 10-Pfund-Schein ist der Seymour Tower, eines der Wahrzeichen der Insel, abgebildet.

Das Meer hat einiges zu bieten. Jersey ist rund 120 Quadratkilometer groß, ungefähr 15 mal 8 Kilometer misst das Eiland und liegt wie eine nach Süden gekippte, schiefe Ebene im Ärmelkanal. An der Südküste liegen geschützte Buchten, im Westen und Norden ist es stürmischer. Von St. Aubin auf der Westseite der gleichnamigen Bucht bis St. Helier spannt sich ein viele Kilometer langer Sandstrand, dahinter eine breite Promenade, ebensolche Radwege und dann erst die Straße. Früher gab es sogar eine kleine Eisenbahn.

Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist am Atlantik generell groß, im Ärmelkanal kann dieser Tidenhub je nach Wind oft mehr als zehn Meter betragen. Ein Schauspiel mit tosender Gischt und steifer Brise, vor allem beim Leuchtturm La Corbière an der Südwestspitze. Parkplätze für Schaulustige gibt es an diesem Aussichtspunkt dennoch mehr als ausreichend. Von Massentourismus sind die Kanalinseln weit entfernt.

Ein etwas einsamerer Ort ist Grosnez Castle im äußersten Nordwesten. Hoch über dem Meer trotzen die Reste einer verfallenen Burg dem Wind, die um 1330 zum Schutz gegen die Franzosen erbaut wurde. Außer Seevögeln ist an den steilen und doch vielfach grün bewachsenen Klippen nichts zu sehen. Ein herrlicher Ort mit wunderbarem Ausblick, erscheinen doch bei Schönwetter die Nachbarinseln wie Guernsey sowie Sark und Herm im Norden ganz nah. Wer kann, sollte dort die Chance auf einen Sonnenuntergang nützen.

Es ist ein altes Land, früh von Menschen besiedelt, und die Spuren, etwa die von Getreidemühlen, gehen bis in die Jungsteinzeit zurück. Auch alte Wachtürme erzählen von der bewegten Geschichte, in einem davon können Gäste sogar übernachten - durchaus rustikal mit Gasherd, Gaslampen und Seemöwen als Zaungästen. Ein Abenteuer, das für sechs Personen zusammen rund 400 Pfund kostet.

Für Wassersport, von Kajaktouren bis Surfen, bietet sich die Bucht von St. Brélade an, wenn nicht der Südwind zu starke Wellen an den Strand wirft. Sogar Wattwanderungen bei Ebbe werden angeboten, doch Vorsicht: Nicht ohne Guide, denn mit der rückkehrenden Flut ist nicht zu spaßen. Schwimmen lässt sich bis weit in den Spätsommer, das Wasser kann da noch an die 20 Grad haben.

Dem Golfstrom ist es auch zu verdanken, dass es einheimische Erdbeeren bis in den Oktober hinein gibt, die kleinen, runden Kartoffeln heißen stolz "Jersey Royals". Doch auch Früchte aus dem Meer werden aufgetischt, frischer Fisch, Muscheln, Krebse. Austern etwa kommen meistens natur, nur mit etwas Himbeervinaigrette oder auch gratiniert mit zerlassener Butter, Knoblauch und Kräutern auf den Tisch.

Kulinarisch ist der Central Market in St. Helier jedenfalls ein Muss: In der Markthalle mit ihren Granitwänden und der rot gestrichenen Metallkonstruktion samt teils verglastem Dach aus 1892 finden sich allerlei Köstlichkeiten, ob Jersey Black Butter, eine Art Marmelade aus Apfel, Zitronen, Zucker und Zimt, diverse Patisserien und Gebäck. In seinem Feinkostladen "Relish" bietet Florian de Poray rund 110 Sorten Käse an, viele davon aus Frankreich. "Die Waren haben sich kaum geändert durch den Brexit", sagt der Delikatessenhändler mit einem etwas schiefen Lächeln, aber für jede Ware aus der EU "dauert die Bürokratie jetzt eine halbe Stunde statt zwei Minuten".

INFORMATION

Urlaub in Großbritannien mit Kulinarik wie an Frankreichs Küsten: Jersey, die größte Kanalinsel, liegt nur knapp eineinhalb Stunden mit der Fähre von St. Malo entfernt, ist aber auch aus Mitteleuropa mit Direktflügen erreichbar.

Ab/bis München fliegt Lufthansa von 27. Mai bis 28. Oktober jeweils samstags direkt nach Jersey, www.lufthansa.de

Eurowings bietet von 13. Mai bis 16. September ebenfalls samstags eine Direktverbindung ab/an Düsseldorf.

Auf der Insel zahlt sich ein Mietauto (Vorsicht, Linksverkehr!) nicht wirklich aus, denn es gibt ein gutes Bussystem und auch Mieträder.



Weitere Auskünfte: jersey.com; condorferries.co.uk