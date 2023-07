Reise in eine glühend heiße Welt aus Stein

Hitze und Einsamkeit in der Wildnis an der Grenze von Arizona und Utah sind ständige Begleiter bei jeder Wanderung. Eine Grenzerfahrung.

Der 14. Juni ist ein Freitag und in einigen Bundesstaaten der USA ein Feiertag. Das ist er auch für meine Frau Ursula und mich, obwohl er in keinem Kalender steht. Und die Geschichte beginnt bereits am 13., diesmal ein Donnerstag.

Die House Rock Valley Road in Utah führt von Nord nach Süd entlang des Paria-Plateaus. Aus früheren Besuchen kennen wir bereits den Buckskin-Canyon und einen Teil des Paria-Canyons. Ausgangspunkt für diese Wanderungen ist der Wire Pass Trailhead, von wo auch eine ganz besonders exquisite Kreation der Natur zu erreichen ist, unter Fotografen als The Wave bekannt. Mittlerweile wandern bis zu 20 Personen erlaubtermaßen pro Tag dorthin - vor fünf Jahren waren nur vier Besucher pro Tag gestattet.

The Wave ist eine von Wasser und Wind geformte Sandsteinwelle, einzigartig in ihren Ausmaßen und fantastisch in Form und Farbe. Ein Teil zieht sich mehr oder weniger sanft den Berg hinauf, ein anderer liegt waagrecht mit zwei Abschnitten. Von unten gesehen zieht sich der linke Abschnitt wie der Kamm einer Wasserwelle zur Mitte. Im Wellental wandert man hinein, steigt vorsichtig über das fragile Gestein - stets darauf achtend, die dünnen, zerbrechlichen Kanten der einzelnen Steinwellen nicht zu zerstören. Der rechte Abschnitt gleicht einem Wellentunnel, ein Canyon mit überhängenden roten Wänden. Es gibt noch einen zweiten Weg zur Welle, der Ausgangspunkt dafür liegt etwa fünf Kilometer südlich vom Wire Pass Trailhead. Wir parken Rosinante, unseren Truckcamper, neben einem Cottonwood-Busch und studieren nochmals die Geländekarte. Denn in dieser Wilderness Area sind keine markierten Wanderwege zu finden, markante Geländeformationen sind die einzigen Anhaltspunkte. Ein Kompass ist hilfreich, doch im unwegsamen Gelände nur bedingt einsetzbar. Wir nehmen neben der Fotoausrüstung lediglich leichtes Gepäck mit, zwei Wasserflaschen und eine kleine Jause sollten für etwa sechs Stunden hin und retour reichen.

Erstes Ziel ist ein Canyon am Ende einer weiten, mit Sagebrush, Wüstensalbei, bewachsenen Ebene. Ein Anstieg über etwa 100 Höhenmeter quert etliche Seitencanyons, und ab und zu gibt es kleine Steinmanderl, Cairns, errichtet von hilfreichen Wanderern zur Orientierung. Diesen ersten Anstieg haben wir unterschätzt, denn er nimmt fast zwei Stunden in Anspruch - doppelt so lange wie erwartet. Die Hitze nimmt rapide zu, Schatten ist rar. Am Sattel angekommen, breitet sich vor uns ein etwa zwei Kilometer breites Tal aus.

Rechter Hand sind die Coyote Buttes, Erhebungen aus Sandstein. Dort erspähen wir Bäume und Sträucher, und wir beschließen hinzuwandern. So umgehen wir den Talkessel mit den tief eingeschnittenen Schluchten und verlieren nicht an Höhe. Nach einer kurzen Rast im Schatten, der rasch von der Sonne aufgelöst wird, ziehen wir weiter. Unser kleines Thermometer zeigt 42 Grad.

Eine Wasserflasche ist bereits leer. Der felsige Boden strahlt die Hitze erbarmungslos ab, langsam steigen wir an einer schmalen Stelle ins Tal hinunter. Zu früh, wie sich zeigt, denn der Canyon endet an einem knapp sechs Meter hohen Abbruch. Also zurück und erneuter Versuch weiter oben. Es ist mittlerweile zwölf Uhr mittags, mehr als vier Stunden sind wir bereits unterwegs. Immer wieder suchen unsere Augen die Südseite der Buttes nach dem markanten Felsspalt ab, der den Eingang in die Welle markiert. Vergebens. Ein einzelner Wacholderbaum spendet etwas Schatten. Da, eine Felsnadel, die wir kennen - wir müssen in der Nähe sein! Und endlich Fußspuren im Sand, die in einer Rinne nach oben führen. Nach 20 Minuten Anstieg erreichen wir The Wave nach viereinhalb Stunden.

Die zweite Wasserflasche ist noch zu zwei Drittel voll. Jetzt im Juni, um die Mittagszeit, steht die Sonne senkrecht über uns. Der Körperschatten ist ein Oval um unsere Füße, die Rillen im Gestein erscheinen flach und farblos. Wir kauern unter einem Felsvorsprung oberhalb der senkrechten Welle und ein sanfter Wind verspricht etwas Kühlung. Fotografieren ist bei diesem Licht sehr schwierig, also warten wir. Langsam wird der dunkle Schatten unter uns größer.

Die Wasserflasche ist noch halb voll. Um vier Uhr brechen wir auf. Entschlossen, oben an der Talwand entlangzugehen, durch die gelben Tipis hindurch, und damit einen direkten Abstieg in den Canyon zu erreichen. Die Luft flimmert vor unseren Augen, der Kopf schmerzt, die Beine sind schwer. Ungeschützt stolpern wir dahin, ringen nach Atem, müssen immer wieder rasten. Schmale Felsabbrüche bieten etwas Schatten, doch die Luft bleibt auch hier heiß und stickig. Die letzten 300 Meter bis zur Sattelhöhe liegen prall in der Sonne. Hier ist der Fels dunkel und - heißer als der helle Sandstein. Auf halber Höhe schleppen wir uns mühsam weiter, die letzten Meter sind unsagbare Quälerei. Tiefer Sand, vom Wind in die Ecke dieses Übergangs geblasen, erschwert jeden Schritt. Unbarmherzig brennt die Sonne nun direkt ins Gesicht, macht das Atmen doppelt schwierig.

Die Wasserflasche kommt öfters zum Einsatz, sie ist fast leer. Kiefern am Übergang spenden ersehnten Schatten für eine kurze Rast, Fußspuren und Cairns weisen zum Abstieg, Sonne und Kompass bestätigen die Richtung. Mittlerweile ist es sechs Uhr, in einer Stunde sollten wir den Canyon durchquert haben. Bald ist unter unseren Schuhen blanker Fels, keine Fußspuren anderer Wanderer mehr erkennbar. Zusätzlich verwirren viele Seitenschluchten, Felswände versperren die direkte Sicht in die Ebene. Immer wieder wechselt die Richtung und der Kompass ist nur noch Orientierungshilfe. Unser Ziel liegt im Westen, doch das Gelände ist von Nord-Süd-Furchen durchzogen, die unsere Gehrichtung bestimmen.

Trockene Bachbette durchschneiden ab und zu diese Felsbarrieren. Wasser fließt ja bekanntlich immer abwärts, dorthin wollen wir auch. Wir folgen unserem Instinkt einfach talwärts. Das Schotterband - unsere Hoffnung - endet an einem Abbruch. Wenn nach einem heftigen Regen Wasser bis hierher fließt, stürzt es etwa zehn Meter in die Tiefe - ein hübscher Wasserfall!

Doch es gibt keinen Regen. Und unsere Wasserflasche ist leer. Verzweifelt folgen wir einem anderen Bachbett, diesmal aufwärts. Von einem Felsvorsprung kann ich bis in die Ebene mit dem Sagebrush blicken, irgendwo dahinter ist der Parkplatz, wo unsere Rosinante wartet. Die Sonne fällt langsam zum Horizont, es ist bereits sieben Uhr, und wir haben den Abstieg in den Canyon noch immer nicht gefunden. Wir mobilisieren nochmals alle Kräfte und ändern erneut die Richtung, bis wir wieder auf ein ausgetrocknetes, sandiges Bachbett stoßen. Fußspuren darin geben Hoffnung, aber nur kurz. Es sind unsere eigenen, die wir vor einer halben Stunde hier hinterlassen haben - wir sind im Kreis gegangen!

Resignierend sitzen wir im Sand, die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Ein letzter Versuch, den Abstieg zu finden: Mit allerletzter Kraft überwinden wir den Hügel und stoßen wiederum auf ein ausgetrocknetes Bachbett. Die Hoffnung macht die Beine leicht, der trockene Mund ist vergessen. Kleine Hindernisse von ein bis zwei Metern Höhe springen wir hinunter, bei größeren klettern wir seitlich auf das Schotterband zurück. Es geht abwärts, ziemlich rasch sogar - fast so rasch, wie nun die Dunkelheit einsetzt und damit unsere Schritte beschleunigt.

Das jähe Ende folgt wenige Minuten später - wir stehen an einer Felskante, die etwa acht bis neun oder mehr Meter über dem Talboden liegt. In der Dunkelheit ist das nicht mehr genau erkennbar. In dieser Sekunde wird uns klar, dass wir den Abstieg nicht mehr schaffen, dass wir hier festsitzen. Für kurze Zeit ein wahnsinniger Gedanke, ein Sich-nicht-Abfinden mit der endgültigen Situation, ein Suchen nach einem letzten Ausweg, dem richtigen Weg! Doch in diesem unwegsamen Gelände ist

das blanker Leichtsinn und die Erkenntnis, die Nacht hier im Freien zu verbringen, wird rasch zur Wirklichkeit. Der Abendstern leuchtet bereits am Himmel und im letzten fahlen Licht stolpern wir zurück. Eine sandige Mulde unter dem noch warmen Fels gibt Platz und ein wenig Schutz, vermittelt sogar ein bisschen Geborgenheit. Unsere Rucksäcke werden als Kopfpolster geschlichtet, Hemd und Jacke zum Zudecken verwendet. Wir sprechen uns gegenseitig Mut zu, drücken uns fest aneinander. Der Himmel ist mit Tausenden Sternen geschmückt, bald werden es Millionen sein, die über uns leuchten. Der Gedanke an Wasser, an Trinkbares, verschwindet langsam, die Erschöpfung des Körpers erfasst allmählich auch den Geist. Ein Zustand ohne Bewusstsein setzt ein, die vollständig geräuschlose Umgebung lässt keine Standortbestimmung mehr zu - man ist nirgends.

Irgendwann ist es kühl geworden und die Morgendämmerung hat eingesetzt. Es ist nun fünf Uhr Früh und mit zunehmender Helligkeit steigt unsere Hoffnung. Fast ungeduldig packen wir zusammen und gehen nochmals vor bis zum Abgrund. Schräg links unter uns liegt in etwa einem Kilometer Entfernung die weite Ebene mit dem grünen Sagebrush. In gleicher Richtung geht der Fels in eine Schotterhalde über - ein möglicher Abstieg! Stolpernd und taumelnd erreichen wir die Ebene, die letzten Meter werden zur Ewigkeit. Um sieben Uhr morgens, am Freitag, der in Arizona ein Feiertag ist, öffnen wir die Tür unseres Campers. Nach 19 Stunden ohne Essbares, nach 14 Stunden ohne Trinkbares, nach zehn Stunden unter sengender Sonne bei teils mehr als 40 Grad haben wir eine Grenze erreicht. Schweigend umarmen wir uns, drücken uns fest aneinander. Es ist zu trocken, um zu weinen.