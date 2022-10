Reise ins Trentino: Am Anfang war der Baum

Wipfelgipfel. Das Val di Fiemme (Fleimstal) im Nordosten des Trentino gilt als "laboratorio delle idee". Sein Waldreichtum garantiert seit Jahrhunderten Wohlstand.

"Val di Fiemme ist wie ein Baum mit den Wurzeln in der Vergangenheit, dem Stamm in der Gegenwart und den Zweigen in der Zukunft." Mit diesem einprägsamen Bild erklärt Elisabetta Gutterer, Marketingfrau und privat "Poetessa", die Besonderheit des Tals. Während viele Trentiner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in bitterer Armut lebten und auswanderten, lebten die Fiemmesi im gesicherten Wohlstand. Der resultiert aus dem Zusammenschluss aller elf Gemeinden des Tals zur "Magnifica Comunità di Fiemme".

Hinter diesem pompösen Namen verbirgt sich eine kluge Form der Selbstverwaltung. Die Gemeinden sind mit Privilegien ausgestattet, die ihnen die Nutzung der Wälder, der Wasserressourcen und der Almen sichern. Die Magnifica ist Kontrollorgan. Sie sorgt dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch erhalten bleibt. Denn, so heißt es seit Jahrhunderten bis heute: "Il vero valore è il nostro bosco!" (Das größte Gut ist unser Wald!)

"Capitana del Parco Naturale di Paneveggio - San Martino" - so lautet der offizielle Titel von Caterina Gagliano. Seit 2015 ist die aus Apulien stammende Capitana Managerin des Naturparks im Val di Fiemme. Als 2018 ein gewaltiger Sturm vier Millionen Bäume entwurzelte, war klar, dass man nicht länger an der Monokultur der Fichten festhalten konnte. Die Rotfichte (abete rosso), deren Bestand vier Fünftel des Walds ausmacht, soll in Zukunft mit Lärchen, Buchen, Ahorn und Vogelbeere durchmischt werden. "Die Änderungen müssen im Einklang mit der Natur, immer in Balance zwischen Ökonomie und Schutz vorgenommen werden", erklärt Caterina Gagliano.

Bei einer Wanderung durch den Wald entdeckt man die Blessuren, die der Sturm angerichtet hat. Tröstlich ist, dass gerade die ältesten, über 200 Jahre alten und 30 Meter hohen Rotfichten den Sturm überstanden haben. Ihre mächtigen Wurzeln breiten sich an der Oberfläche wie Kraken aus und halten jedem Orkan stand. Sie sind seit Jahrhunderten die Ikonen des Walds.

Mitten im Naturpark steht die "Xylotheca", eine Art Bibliothek der besten Hölzer der "abete rosso", des wichtigsten Baums im Val di Fiemme. Scheite an Scheite stehen sie wie Buchrücken geschlichtet in den Regalen. Girolamo Scarian verwaltet und erklärt den Besuchern diesen Schatz. Es handelt sich nicht um irgendwelche Holzscheite, sondern um Kostbarkeiten, ausgewähltes Holz der Rotfichte, die ab 1600 Metern gedeiht. Sie liefert das Material für Musikinstrumente. Nicht jeder Baum sei dafür geeignet, meint Girolamo Scarian, der "Bibliothekar". Erst wenn man ihn gefällt und sein Innerstes abgehorcht habe, könne man über seine Qualität urteilen: Dichte und Regelmäßigkeit der Jahresringe seien die entscheidenden Faktoren. Biegsamkeit und der "richtige Holzton" sind weitere entscheidende Auswahlkriterien. In dieser Xylothek suchen die besten "liutai" (Geigenbauer) und Stargeiger das Holz für ihre Instrumente. Es ist keine Legende, dass der berühmte Antonio Stradivari das Holz für seine Geigen genau in diesem Wald auswählte.

Unweit von Cavalese liegt das Sägewerk Ciresa, wo die edelsten Stücke der Rotfichten für Geigen, Celli, Bratschen und Klaviere verwendet werden. Andrea Ventura führt durch das riesige Lager der Hölzer und durch den Showroom. Im Jahr erzeugt die Firma an die 130 Geigen und 200 Celli. Sein ganzer Stolz sind aber die von ihm entworfenen Lautsprecher. Alle Metallteile wurden durch Holz ersetzt, wodurch die Klänge reiner und authentischer wiedergegeben werden. Neu und kaum noch beworben ist das "Resonance Piano", ein digitales Piano mit naturnaher Klangwiedergabe.

Ernesto Deflorian lebt in Tesero, einem Dorf mit Häusern und Höfen aus dem Mittelalter. Er ist "liutaio", Geigenbauer, nicht von Beruf, sondern aus Passion. "Ich zähle nicht die Stunden, die ich mit dem Studium verbracht habe", sagt der Künstler. Denn eine Kunst ist es ganz sicher.

"Jede meiner Geigen enthält ein Geheimnis, das ich dem Holz entlockt habe." Er klopft das Geheimnis aus dem Holz heraus, horcht nach. So lange, bis er den Charakter des Holzes zu verstehen meint. Dann beginnt er zu bauen. Millimeter für Millimeter skulpiert er das Holz nach den vorgeschriebenen Gesetzen, wie sie in dem jahrhundertealten Lehrbuch "I segreti di Stradivari" geschrieben stehen. Da er jede Geige mit seinem Herzblut gebaut hat, verkauft er sie nicht, sondern schenkt sie Freunden. Fachkundig repariert er auch alte Instrumente. Mit größter Vorsicht, denn "il legno è una materia viva".