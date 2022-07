Reise nach Krakau: Der neue Blick aufs Gestern

Krakau. Kleinpolens Hauptstadt zeigt mediterrane Lebenslust und öffnet die Augen für Geschichte.

Um sich und seine Familie mit seinem Lebensmittelladen durchzubringen, hieß es für Herzel Rubinstein gut rechnen und vor allem viel arbeiten - ein Vorbild für Chaja, die Älteste seiner acht Töchter. Als die 22-Jährige Krakau 1894 verließ und nach zwei Jahren in Wien einen Ozeandampfer in Richtung Australien bestieg, wurde aus Chaja, dem Mädel aus dem jüdischen Viertel Kazimierz, Helena. Helena Rubinstein. Und die Tiegel voller Hautcreme in ihrem Gepäck, nach Rezepten der jüdischen Apotheker Krakaus, wurden in der neuen Heimat bald zum Verkaufsschlager. Neue Rezepturen folgten, Schönheitssalons in London, Paris und den USA, ein Kosmetikkonzern von Weltrang entstand. Fleißig und sparsam wie ihr Vater blieb Helena Rubinstein bis zu ihrem Tod in ihrem 93. Lebensjahr.

Kazimierz, wo Rubinsteins Geburtshaus zu sehen ist, ist heute eins der quirligsten Viertel Krakaus. Das verdankt die Stadt vielen kleinen und großen Initiativen, die in den vormals völlig verwahrlosten Straßenzügen Vintage-Boutiquen, Bars und Galerien, Restaurants und Ateliers entstehen ließen. Die Revitalisierung erfolgte in Schüben. 1978 wurde Krakau an der Weichsel als eine der weltweit ersten Städte ins Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen, der Eiserne Vorhang fiel, und 1993 drehte Steven Spielberg den Film "Schindlers Liste" in Kazimierz. Die Spuren der einst viertgrößten jüdischen Gemeinde Polens sind allgegenwärtig: sieben Bethäuser wie die Alte Synagoge aus dem 15. Jahrhundert in der Szeroka-Straße und die Remuh-Synagoge und ihr Friedhof mit einer Wand aus Grabsteinen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, oder das Galizisch-Jüdische Museum. Und mittendrin: das Klezmer-Hois, erbaut auf einer mittelalterlichen Mikwe, dem rituellen Tauchbad. "Das war hier ein totes Viertel, alles war zerstört", erinnert sich Małgorzata Ornat. Die Englischlehrerin hat 1993 mit ihrem Mann Wojciech in dem Gebäude mit der Terrakottafassade ein jüdisches Restaurant eröffnet, die Möbel bei Antiquitätenhändlern und auf Flohmärkten aufgestöbert. Bis heute werden im Klezmer-Hois einem internationalen Publikum Homentaschen, gefilter Fisch, Tscholent, Hering oder auch Gänseleber serviert. 1996 kam ein Verlag dazu, überall stapeln sich Bücher. "Wir wollten die Kultur betonen, Teil der Renaissance des jüdischen Lebens hier sein", sagt Wojciech Ornat, von Beruf Jurist. Neben Büchern auf Polnisch, Hebräisch, aber auch auf Jiddisch - "besonders im Osten steigt das Interesse daran" - und sogar Deutsch gibt's im Haus auch zehn Gästezimmer. "Wir sind ein Concept Store." Wojciech schmunzelt.

Wer auf der Powstanców-Slaskich-Brücke den Fluss Weichsel überquert, hat nicht mehr weit bis zum Originalschauplatz von Spielbergs Film. Im Zuge der deutschen Besatzung hatte Oskar Schindler als Treuhänder eine Fabrik für Emailgeschirr ganz in der Nähe des Ghettos übernommen, in der er Juden beschäftigte und so rettete. Um zu vermeiden, dass auf dem Gelände des Verwaltungsgebäudes und der Baracken Pubs und Ausgehmeilen entstehen, machte die Stadt den Firmensitz zum Museum: eine eindrucksvolle Schau mit unzähligen Fotos, Schriftdokumenten, Plakaten und dem original erhaltenen Büro Schindlers. Ein berührender Rundgang durch Willkür und Erfindungsgeist, durch Schrecken und Menschenverachtung. Im Gebäude gegenüber sind die Besucher dann im Heute angekommen. Das Krakauer Museum für Gegenwartskunst ist ein sehenswerter Gebäudekomplex aus der Feder des italienischen Architekten Claudio Nardi, die aktuelle Ausstellung "Politics in Art" bringt die Besucher zum Staunen, zum Nachdenken und manchmal auch zum Schmunzeln.

Krakaus Altstadt hat die Kriege erstaunlich unbeschädigt überstanden. Heute zählt Krakau zu den historischen Juwelen Polens und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Hoch über der Weichsel thront der Wawel, der Burgberg, ehemalige Residenz der polnischen Könige. Hier wurde bereits im Jahre 1000 auch die erste Kirche im vorromanischen Stil errichtet, heute ist in Krakaus Kathedrale eine Vielzahl an Kunstrichtungen durch die Jahrhunderte zu erkennen, bis hin zum Jugendstil. Die Burg ist ein Fixpunkt aller Krakau-Besuche, so wie der Rynek Główny. Rund um den größten Marktplatz Europas reihen sich Jazzclubs in mittelalterlichen Kellergewölben an Galerien, noble Boutiquen an Bars. In den Sukiennice, den Tuchhallen in der Mitte des Platzes in einem zweigeschoßigen Renaissancebau, werden heute Souvenirs und Kunsthandwerk verkauft. Über allem wacht die gotische Marienkirche mit ihrem Prunkstück, dem vom Nürnberger Meister Veit Stoß zwischen 1477 und 1489 geschnitzten Lindenholzaltar, der größte Europas.

Historie auf Schritt und Tritt. Doch es sind die stilleren Nebengassen abseits von Touristengruppen, Fiakern und geräuschvollen Gastgärten, wo die Seele der Stadt zu spüren ist. In kleinen Cafés, wo neben selbst gemachten Mehlspeisen auch Bücher verkauft werden, bei der alten Dame, die aus ihrem Handwagen frische Obwarzanki, die typischen Germkringel, verkauft. Oder in einem der Antiquariate, wie sie Andrzej Piskorz seit 1992 in der Jabłonowskich-Straße führt. Sein Antykwariat Skrypt ist ein Treffpunkt für Professoren wie Studenten der nahen Jagellonen-Universität, immerhin die zweitälteste in Mitteleuropa. Krakau, so der schlanke Buchhändler mit Jeans und weißem Haarschopf, sei ein wenig wie ein Dorf. Beschaulich, ruhig. Und er zitiert Aleksander Krawczuk, den mittlerweile 100-jährigen Krakauer Schriftsteller: "Mein Bett steht immer noch an derselben Stelle wie vor dem Zweiten Weltkrieg." Viele Familien gebe es hier seit Generationen. "Jeder kennt jeden. Man muss schon aufpassen, was man zu wem sagt." Andrzej zwinkert. Ja, ja, es tue sich schon einiges in der Stadt. Aber was sich wirklich geändert hat? Er lacht. "Nichts hat sich geändert. Das ist Krakau."



INFORMATION:

Anreise:

Bequem mit dem Intercity-Zug Wien-Krakau direkt (ca. sechs Stunden), www.oebb.at

Erleben:

Krakauer Museen wie die Keller am Hauptmarkt, Rathaus, Alte Synagoge, Schindlers Fabrik und auch das sehenswerte Stahlwerk Nowa Huta mit Bunker und Verwaltungspalast, muzeumkrakowa.pl/en/branches/

Museum für Gegenwartskunst Krakau, en.mocak.pl/

Burgberg Wawel, wawel.krakow.pl/en

Jüdisches Kulturfestival Krakau, jährlicher Event zu Sommerbeginn, www.jewishfestival.pl/en/

Piwnica Pod Baranami, Jazzkeller, piwnicapodbaranami.pl

Kajakfahren auf der Weichsel im Kajakclub, www.kkw29.pl/

Essen, Trinken, Schlafen:

Hamsa Restaurant, israelische Küche, hamsa.pl/en/

Kogel Mogel, polnische Haubenküche, kogel-mogel.pl

Szambelan, mit Früchten und Gewürzen angesetzte Wodkasorten aus dem Glasballon, www.szambelan.pl/en/

Klezmer-Hois, Zimmer im Alt-Krakau-Stil, exzellentes Frühstück, jüdisches Restaurant, klezmer.pl/en/

Hotel Pod Róza, in einem Renaissancepalast am Hauptmarkt, podroza.hotel.com.pl

Weitere Auskünfte:

Individuelle Führungen auf Deutsch mit der Kunsthistorikerin Sylwia Jeruzal,

Tel. +48 507 27 96 99, Mail: jers11@op.pl

Polen Tourismus, polandsoultravel.com/krakow/