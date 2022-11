Reise nach Ostafrika: Den Büffel im Blick

Kenia hautnah. Das ostafrikanische Safariparadies erschließt sich auch mit Rad, Boot und zu Fuß.

Alleine ist man in Kenias Wildnis nie. Und das ist gut so. Ganz besonders, wenn beim gemütlichen Radeln auf einer Staubstraße plötzlich am Wegesrand geschätzte 500 Büffel, rechts und links der Straße, den Augenkontakt suchen. Das Blut in den Adern friert sogleich, die Schockstarre macht den Griff zur Kamera unmöglich. Genau so ist es passiert. Und Gott sei Dank war da noch Shem vom Nationalpark-Service. Der Guide ist dazu da, Gäste sicher durch den Park zu begleiten. Shem agiert also mit unglaublicher Entspanntheit. Und knapp zehn Minuten später ziehen die grimmig dreinschauenden Büffel ihres Weges - zuerst einer, dann nach und nach auch alle anderen. Kein Interesse mehr an den Zweibeinern.

Shem ist ein großartiger Guide - einer von mehreren großartigen seines Fachs. Einer, der alles über den Park weiß und zudem auch Bedenken ausräumen kann, dass es hier noch weitere gefährliche Tiere gibt. "Die Schakale kommen erst in der Nacht", sagt er. In der Tat bleiben diese verborgen. Dass man mit dem Fahrrad in der Savanne eine völlig andere Freiheit genießen kann, ist einleuchtend. Verschnaufpausen sind jederzeit möglich. Und Entdeckungen ebenso - etwa die schwarzen Obsidiane. Diese harten, scharfkantigen Vulkanglassteine liegen überall im Nationalpark herum. Shem bricht die großen Steine und gibt seinen Gästen die schönsten Stückchen mit.

Szenenwechsel. Der auf knapp 2000 Metern liegende Lake Naivasha im Rift Valley ist gesäumt von Hunderten Gewächshäusern. Hier werden Blumen für den Export gezüchtet. Während die Tage mit knapp über 30 Grad Celsius recht heiß sind, fallen die Temperaturen in der Nacht auf 15 Grad, manchmal sogar darunter. Die angenehme Nachtruhe ist damit gewährleistet.

Mit dem Boot kann man auf dem rund 140 Quadratkilometer großen See nicht nur die zahllosen Vögel beobachten, sondern auch den von allen gefürchteten Flusspferden recht nahe kommen. "Kein Tier ist gefährlicher als die Hippos", erläutert Nicolas. "Und diesen Kerl hier kenne ich schon. Der ist immer schlecht gelaunt." Der Bootsführer zeigt auf einen Bullen, dessen Augen und Nasenlöcher kurz aus dem Wasser lugen, ehe er wieder abtaucht. Nicolas umfährt den großen Bullen mit Vorsicht. Bei aller Erfahrenheit bleibt großer Respekt.

Ziel der Bootsfahrt ist Crescent Island - eine sichelförmige Halbinsel, auf der man als Fußgänger Zebras, Giraffen und Gazellen begegnet. Zum Drehort des Blockbusters "Out Of Africa" wurden nebst den zweibeinigen Akteuren auch ein paar Löwen ein- und wieder ausgeflogen. Die gefährlichsten Tiere auf der Insel sind heute riesige Pythons, wie Divan, ein junger Massai, anhand von Handyfotos belegt. Massai haben vor keinem Tier Angst, erklärt er stolz. Pythons und Mambas jedoch mag er nicht. Die Europäer per pedes erstaunt die Begegnung mit Giraffen hier besonders: Den Tieren scheint die Anwesenheit der Besucher völlig egal zu sein. Wenn ihnen jemand zu nahe kommt, treten sie höflich einen Schritt zurück und grasen einfach friedlich weiter. Divan erzählt von seiner Heimat, den großen Ebenen, die sich im Süden des Landes befinden und bis weit nach Tansania reichen - die Weiten der Serengeti und der Masai Mara und des Amboseli-Nationalparks. Unendlich wirkende Savannen, durch die die Nomaden mit ihren Viehherden ziehen - furchtlos vor Löwen und anderen Raubtieren. Heute präsentieren sich die Massai in ihren temporären Siedlungen auch gerne als Tourismusattraktion, bekleidet in traditionellen bunten Tüchern und Decken, in denen immer etwas Rotes vorkommen muss. Als Tourist kann man zumindest die Accessoires erwerben, neben den Schnitzereien auch den feinen Kopf- und Haarschmuck aus winzig kleinen Perlen. Divans Rat ist gut, und so fahren wir zum Amboseli National Park am Fuße des Kilimandscharo - als Film- und Fotokulisse weithin bekannt.

Savanne. Ein stark salzhaltiger See lockt Flamingos wie auch Pelikane an. Afrikanische Elefanten ziehen bedächtig ihre Runden, riesige Gnu- und Zebraherden suchen in der Dürre nach Gras, große Löwenrudel nach einem Rastplatz. Am Ende der Trockenzeit sind die Grasfresser mager geworden, so wie die wenigen kleinen Bäche, die vom mächtigen Berg herunterkommen. Der mächtige Kilimandscharo zeigt sich nur als Silhouette - und das ausschließlich in den frühen Morgenstunden, bevor Staub die Sicht auf ihn verhüllt. In der Mittagshitze wird es still. Und wieder sind die Guides bemerkenswert. Unser kleines Grüppchen beobachtet eine Hyänen-Kinderstube, einen erfolglosen Flirt eines jungen Elefanten-Bullen und den Morgenspaziergang eines Löwenrudels. Retour am Flughafen lesen wir von Ausflügen zum Mount Kenya und von Besuchen bei Gepard und Leopard. Wie schön, dass es so viele Gründe für eine Rückkehr gibt.



INFORMATION:

Reisezeit/Einreise:

Im Hochland gibt es zwei Regenzeiten - von April bis Juni und von November bis Dezember. Niederschläge fallen meist gegen Abend/Nacht. Die Nächte sind relativ kühl.

Praktisch: Das E-Visum für die Einreise wird bei Buchung vom Veranstalter organisiert.

Nachhaltigkeitstipp:

Auf Safarifahrten dürfen nur Reisetaschen oder Rucksäcke mitgenommen werden. Die Einfuhr und Benutzung von Plastiksackerln ist mit Strafen von bis zu 30.000 Euro und Gefängnisstrafe belegt.

Info und Angebote:

Veranstalter wie Kneissl-Touristik bieten Kenia-Rundreisen an, oft in Kombination mit Tansania, als Gruppen- oder auch Indivdualreise. www.kneissltouristik.at;

Kenya Tourism Board, http://ktb.go.ke