Reise zu den Blumen: Urlaub dort, wo alles blüht

Die schönsten Blumenmeere der Welt. Hochsaison fürs Bienenvolk: Die Jahreszeit der farbenfrohen Blüten ist eröffnet. Ein kleiner Rundblick.

Frühling - alles sprießt und blüht, dazu duftet es auch noch. Die höchst erfreuliche Jahreszeit hat heuer ein bisserl auf sich warten lassen. Hobbygärtner, Fotografinnen und natürlich auch Bienen reisen der Blütenpracht auch gerne nach. Wir haben zehn der schönsten und spektakulärsten Blumenfelder für Sie herausgesucht.



Fuji in Pink: Das alljährliche Schauspiel findet von Mitte April bis Ende Mai statt und lockt die traditionell blumenbegeisterten Japaner an den Fuß ihres heiligsten Berges. Aus rund 800.000 Shibazakura-Blüten - auch als Phlox oder Flammenblume bekannt - in fünf verschiedenen Arten besteht der intensiv rosafarbene Teppich auf der Hauptinsel Honshu. Diesem Naturevent hat Japan ein eigenes Fest, das Fuji Shibazakura Festival, gewidmet, mit Souvenir- und Pflanzenständen und Imbissläden. Und wenn man schon in Japan ist: Auch der 350 Hektar große Hitachi Seaside Park bei Ibaraki ist ein Ort zum Staunen, seine berühmteste Blume ist die Nemophila. Die rund 4,5 Millionen blauen Blüten öffnen sich von Ende April bis Mitte Mai. Und noch ein Tipp: die Furano Blumenfelder auf Hokkaido, ebenfalls ein Publikumsmagnet, der der jedes Jahr zahllose Besucher anlockt. Hauptsaison: zwischen Juni und September.



Blüten zur Kontemplation: Sie ist rund ums Jahr ein Sehnsuchtsort, die Provence in Südfrankreich. Ab Mitte Juni wird es besonders magisch, wenn die Lavendelfelder von zart lila bis satt violett leuchten. Doch das ist nicht alles! Denn hier kommt auch die Nase auf ihre Kosten, der intensive Duft legt sich auf ganze Landstriche. Apropos: Die besten Plätze, um die Pracht zu bewundern, liegen rund um das Dorf Valensole im Département Alpes-de-Haute-Provence, auf den Feldern der Zisterzienser-Abtei von Sénanque, stets ein beliebtes Fotomotiv, auf der Nordseite des Mont Ventoux im Pays de Sault, rund um Apt und an den Hängen des Luberon sowie rund um Valréas. Die Lavendelblüte dauert bis August, den Duft und seine beruhigende Wirkung in Seifen, Öl, Duftkissen und Honig gibt's jedoch auch danach zu kaufen.



Blumen als Geldanlage: Aus dem osmanischen Reich kam sie 1578 über Großbritannien nach Holland und löste das Tulpenfieber aus. Um Blumenzwiebeln wurde gefeilscht, sie wurden gestohlen, mit ihnen wurde spekuliert. Heute sind sie ein Besuchermagnet, wenn Holland bis Ende Mai auf seine Tulpenfelder lädt. Hotspot ist der Keukenhof zwischen Leiden und Haarlem, mit seinem 32 Hektar großen Park mit rund 2500 Bäumen und 80 Baumarten sowie ganzen 15 Kilometern an Spazierwegen. Zu bestaunen sind unglaubliche 1600 Tulpen-Varianten in allen Formen und Farben. Oder man gondelt einfach einfach mit dem Auto oder dem Fahrrad durch den Norden Hollands und freut sich an der Farbenpracht, die sogar vom Flugzeug aus sichtbar ist.



Das blaue Wunder: Der Hallerbos, auf Deutsch der Haller Wald, liegt bei Brüssel in Belgien. Der hübsche Hag aus hochstämmigen Buchen scheint sich ab April in den Tummelplatz von Elfen und Feen zu verwandeln, dann nämlich, wenn sich unzählige Blütenköpfchen öffnen und den Waldboden in ein märchenhaftes Blau tauchen. Dieses weitläufige Geflecht aus Hasenglöckchen, auch bekannt als Waldhyazinthen, soll sich vor über 400 Jahren gebildet haben und macht den Hallerbos zu einem den schönsten Wälder der Welt.



Die Sonne der Toskana: Zwischen den weiten Weinbergen renommierter Tenute und Unesco-geschützten Kulturstädten wie Pisa, Siena und Florenz sind in der mittelitalienischen Landschaft der Toskana auch riesige Sonnenblumenfelder zu finden. Besonders in der Provinz Mugello - durch sein Autodromo sonst eher Motorsport-Fans ein Begriff - bilden die goldgelben Blumengesichter zwischen den Zypressenreihen ein beschaulicher Kontrast zu Rennstrecke und Boliden. Die prachtvollen Farbflecke in der Landschaft ist sind an der Küstenregion rund um die Hafenstadt Livorno zu bewundern.



Blüte und Kapsel: Farbrausch vor der Haustüre - im Waldviertel verwandeln sich die Felder von Anfang bis Ende Juli in ein buntes Blütenmeer. Dann sind Besucher von unzähligen weißen, lila und roten Mohnblüten umgeben. Dieses besondere Naturschauspiel zieht jedes Jahr Blumenfreundinnen und auch Feinschmecker an. Tipp für Frühaufsteher und Mohnliebhaber: eine Fahrt mit dem Mohnexpress zu den blühenden Feldern mit anschließendem Mohnnudelessen beim Mohnwirt in Armschlag, nach Anmeldung. Und für die Vorfreude: Auf der Mohncam von Waldland kann man den hübschen und dann auch schmackhaften Pflänzchen live beim Wachsen und Gedeihen zusehen.



Blütenfieber in Kalifornien: Mohn - und viele andere Wildblumen - gibt es heuer auch tausende Kilometer entfernt zu bewundern. Die sturzflutartigen Regengüsse des Winters, unter denen die Bewohner von Kalifornien zu leiden hatten, hat dem Land nun erstmals seit 2019 eine "Superbloom" beschert, eine ganz besondere "Superblüte". Von der Eastern Sierra bis Malibu und von den Wüsten bei San Diego bis Sacramento ist der US-Bundesstaat übersät mit bunten Wildblüten - ein zauberhafter Anblick, der einen Ansturm von Wildblumenliebhabern und Influencerinnen auslöst. Zur Vermeidung von Chaos und Schäden wurde teilweise "eine Vollsperrung aller wichtigen Blühflächen" angeordnet.



Die Wüste blüht: In der Atacama - 1200 Kilometer lang an der Pazifikküste im Norden Chiles und trockenste Wüste der Erde - können Jahrzehnte ohne einem Tropfen Regen vergehen. Doch nach Niederschlägen haben nun hier zahllose Malven ihre lila Blüten geöffnet, was nur alle fünf bis sieben Jahre vorkommt. Die Samen und Knollen, bislang im Ruhestadium, beginnen auszutreiben. Das Naturschauspiel wird durch das Klimaphänomen El Niño verstärkt: Die ufernahen Meeresströme erhitzen sich und die Küstennebel, statt zu verdunsten, regnen über der Wüste ab.



Die Wüste blüht, Teil 2: Von August bis Oktober sind das äußerst trockene Namaqualand und damit auch 150.000 Hektar des Namaqua National Parks in Südafrika von orangeroten Gänseblümchen bedeckt. Diese Wüstenblüte ist ein Schauspiel, das jedes Jahr zehntausende Gäste anlockt. Der Park liegt rund 500 Kilometer nördlich von Kapstadt vor der namibischen Grenze. Er ist ein lohnendes Reiseziel für all jene, die das Land entlang der Atlantikküste erkunden möchten.



Goldrausch in China: Die Provinz Yunnan liegt am Südrand von China. Bereits im März erblühen zwischen den markanten guglhupfförmigen Hügeln von Yunnans östlicher Region Luoping schier endlose Rapsfelder und lassen die ganze Region in strahlendem Gelbgold aufleuchten. Das Naturereignis wird dann traditionell jedes Jahr mit einem eigenen Festival gefeiert - Besucher flanieren zwischen den Feldern, bewundern die Blütenfelder und machen bei den zahlreichen Kulinarikständen genussvolle Stopps. Der Eintritt ist frei.