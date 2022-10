Das unverschämte Glück des Reisens

Ist Wegfliegen böse? Christian Schüle, Philosoph und Reisender, lebt dafür und davon, weg zu sein. Darf man das noch mit gutem Gewissen, trotz Klimawandel und einer Welt in der Krise? Ja, sagt er - und nennt seine Argumente.

Christian Schüle ist oft auf Reisen, in manchen Jahren verbringt er viele Wochen, gar Monate in fremden Ländern. Er ist Philosoph. Reisen, sagt er, sei für ihn eine Menschenpflicht. Denn wer die Welt entdecken wolle, könne auch sich selbst entdecken. Jetzt hat er das Buch "Vom Glück, unterwegs zu sein" veröffentlicht. Derzeit ist er auf der griechischen Insel Naxos. Dort macht er Urlaub vom Reisen. Im Interview geht es um Gelassenheit, die Grenzen moralischer Vorstellungen und was es bedeutet, ein ...