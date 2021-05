Reisen unter Auflagen: Familienurlaub und die drei G

Reiseplanung für Groß und Klein. Die Eltern sind geimpft, die Kids nicht. Ein Überblick über die Einreiseregeln für Kinder in den Urlaubsländern.

Während sich die Zahl der geimpften Landsleute im Erwachsenenalter - zumindest mit Erstimpfung - auf gut ein Drittel beläuft, Tendenz steigend, sind alle unter 16 Jahren noch von der Impfung ausgeschlossen. Was also tun im Falle eines verlängerten Wochenendes in Grado, eines geplanten Camping-Urlaubs in der Camargue oder einer sommerlichen Bahntour durch die Schweiz?

Kurz gesagt: Es ist kompliziert. Denn die Einreisebestimmungen für Kinder und Jugendliche sind EU-weit mitnichten einheitlich. Jedes Land hat eigene Regeln festgesetzt, und diese ...