Roadtrip durch Armenien

Das kleine Land am Kaukasus packt überraschende Schätze aus. Von Höhlendörfern, uralten Kirchen und neuen Weinbauern bis zur zeitgenössischen Kunstsammlung.

Vom Parkplatz des ehemaligen Höhlendorfs führen 400 Stufen aus Holz und Stein steil hinunter zur Hängebrücke. Die 14 Tonnen schwere Stahlkonstruktion überwindet in 36 Metern Höhe eine Schlucht in Khndzoresk, einem kleinen Dorf, 15 Kilometer östlich der südostarmenischen Stadt Goris in der Provinz Syunik. Die 160 Meter lange Hängebrücke stellt für manche Touristen eine Mutprobe dar, denn beim Begehen schwankt sie.

Aber Knyaz Gevorkyan ist kein Tourist und er interessiert sich auch nicht besonders für die Hängebrücke. Seine Augen sind auf die Felsen auf der anderen Seite der Schlucht gerichtet. In dem Vulkangestein sind Löcher zu erkennen, es sind Eingänge zu Höhlen, in denen bis ins 20. Jahrhundert hinein Menschen gelebt haben, ehe sie ab den 1950er-Jahren umgesiedelt wurden. In einer dieser Höhlen wurde Knyaz Gevorkyan geboren. Er berichtet von Wollteppichen auf dem Boden und einem großen Erdofen in der Mitte des Hauptraums in der Höhle. Eine darüber liegende Öffnung im Gestein ließ den Rauch abziehen. Der Erdofen wurde ein Mal in der Woche angeheizt, um darin Lavash, das traditionelle Fladenbrot, zu backen. "Es gab auch noch einen kleineren Erdofen für jeden Tag", schildert der frühere Höhlenbewohner. Über dessen glühende Kohlen stellte seine Mutter einen Holztisch, an dem Knyaz Gevorkyan seine Hausaufgaben machte. Im Höhlendorf gab es auch eine aus Stein gebaute Kirche. "In der Sowjetzeit wurden in der Kirche Filme gezeigt", erzählt der Zeitzeuge. "1972 ist der letzte Bewohner dieses Höhlendorfs gegangen", erklärt der Museumsführer einer Schauhöhle, Sevada Shahnazaryan. An den Tag, als Knyaz als 14-Jähriger mit seiner Mutter und vier Geschwistern aus der Höhle ausgezogen ist, erinnert er sich noch genau. "Im Haus hatten wir natürlich mehr Komfort und zum ersten Mal ein Badezimmer." Heute erzählt er Interessierten von früher und bietet seine Taxidienste in seinem roten Lada, Baujahr 1977, an.

Von Khndzoresk lohnt sich ein 30 Kilometer langer Abstecher über Goris nach Halidzor. Von dort führen die "Wings of Tatev", eine 5752 Meter lange Seilbahn, in zwölf Minuten Fahrzeit über die Vorotan-Schlucht zum Kloster Tatev. Die Bahn hält den Guinness-Weltrekord als längste zweigleisige Nonstop-Seilbahn.

Nach 130 Kilometern in nordwestlicher Richtung gelangt man über den 2344 Meter hohen Vorotan-Pass in die Provinz Vayots Dzor. Das Ziel ist das Dorf Areni. Bekannt ist die Landgemeinde für ihre archäologischen Ausgrabungen. In der Höhle Areni-1 wurde nicht nur der mit 5500 Jahren älteste Lederschuh der Welt gefunden, sondern 2007 auch Überreste einer Weinpresse und Amphoren, mit denen man dort schon vor 6100 Jahren Wein hergestellt hatte. Die Höhle kann besichtigt werden, der Lederschuh befindet sich im geschichtlichen Museum in Eriwan. Wer sich auf die Spuren der heutigen Weinproduzenten machen will, kann bei der 1988 gegründeten Old Bridge Winery vorbeischauen, deren Weine es auch am Flughafen Eriwan zu kaufen gibt. Oder man wagt sich auf unbekannteres Terrain. Etwa zu den Weinbauern Nver und Narine Ghazaryan, die Interessierte in ihrem zwei Hektar großen Weingarten im Momik WineCube zur Verkostung ihrer Weine einladen. Weil die vom berühmten mittelalterlichen armenischen Architekten Momik erbaute Kirche in Areni vom Weingarten aus sichtbar ist, lag er als Namensgeber für den Wein nahe. Kultiviert werden die lokalen Rebsorten Voskehat und Areni, wobei der Schwerpunkt auf der Rotweinsorte Areni liegt. Das Paar ist einer der ersten Vertreter einer von 100.000 mit Armenien verbundenen Unterstützern getragenen "Farm to bottle"-Initiative. "Unser Ziel ist es, den Gastro- und Agrotourismus zu entwickeln und bald auch Übernachtungen anbieten zu können", sagt Nver Ghazaryan.

Die Strecke in die 110 Kilometer entfernte Hauptstadt Eriwan zieht sich, obwohl die Straßen hier in einem deutlich besseren Zustand sind als rund um Goris. Dort haben Panzer und anderes schweres Gerät während des Bergkarabach-Konflikts ihre Spuren hinterlassen. Baustellen und fallweise Hirten mit Schaf- oder Kuhherden behindern den Verkehr. Über den 1795 Meter hohen Gebirgspass Tukhmanuk gelangt man in die nach dem Berg benannte Provinz Ararat.

Der 5165 Meter Große Ararat, auf dem Noah mit seiner Arche gestrandet sein soll, ist Teil der armenischen Identität und befindet sich mit dem Kleinen Ararat (3925 Meter) seit jeher im Wappen des Landes. Das änderte sich nicht, als der Ararat mit dem Moskauer Vertrag 1921 an die Türkei ging. Auf Kritik der Türkei hätten die Armenier damals geantwortet, dass die Türkei ja auch den Mond im Wappen führe, ohne dass sich dieser auf türkischem Territorium befinde, berichtet Touristenführerin Sona Zakaryan. "Wer seinen Gipfel zu sehen bekommt, hat großes Glück, denn oft ziert er sich", sagt sie. "In Armenien sagen wir auch, der Berg wird von der Türkei gefangen gehalten."

Bis auf etwa 30 Kilometer an den Ararat heran kommt man beim Besuch des Klosters Khor Virap, 45 Kilometer südlich von Eriwan. Die Anlage liegt in Sichtweite zur auf dem Landweg geschlossenen Grenze zwischen Armenien und der Türkei. Für das urchristliche Armenien ist der Ort von großer Bedeutung - wurde dort doch der heilige Gregor der Erleuchter Ende des 3. Jahrhunderts 13 Jahre lang von König Trdat III. in einer sechs Meter tiefen Grube gefangen gehalten, weil er ein Anhänger des Christentums war. Da es Gregor war, der den König dann aber von einer Krankheit heilte, wurde er rehabilitiert, der König ließ sich und seine Familie im Euphrat taufen und Armenien ernannte das Christentum als erstes Land der Welt im Jahr 301 zur Staatsreligion. In Khor Virap (zu Deutsch "tiefe Grube") kann Gregors ehemaliges Verlies besichtigt werden. Die heutige Klosteranlage entstand nach einem verheerenden Erdbeben im 17. Jahrhundert neu. Wer auf der Suche nach frühchristlichen Bauten ist, der wird in Etchmiadzin fündig, dem 20 Kilometer westlich von Eriwan liegenden geistlichen Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche. Der Ursprung der ins Unesco-Welterbe aufgenommenen Kathedrale von Etchmiadzin geht bis in die Jahre 301 und 303 zurück. Nicht zu vergessen: In Etchmiadzin, das bis ins vierte Jahrhundert die Hauptstadt Armeniens war, laden die Ruinen der ebenfalls zum Unesco-Welterbe gehörenden Kathedrale Zvartnots samt kleinem Museum zum Besuch ein.

Wer nach so viel Kultur Hunger verspürt, der ist im Machanents in Etchmiadzin richtig, wo man auch nächtigen kann. Das Kunst- und Kulturzentrum fördert und unterstützt benachteiligte Personen und serviert nicht nur armenische Köstlichkeiten in einem charmanten Innenhof, sondern lässt Gäste mitkochen - in sogenannten Meisterklassen. "Die Weinblätter müssen ganz fest eingerollt werden. So fest, dass, wenn man sie von einem Berg schmeißen würde, sie trotzdem ganz bleiben", erklärt Köchin Rima, die von allen Oma Rima genannt wird. Mit Faschiertem, Reis und allerlei Kräutern und Gewürzen gefüllte Weinblätter sind in Armenien unter der Bezeichnung Tolma - eigentlich ein Überbegriff für gefülltes Gemüse - bekannt.

Nach Eriwan sind es noch knapp 40 Minuten Fahrzeit. Ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und einer der besten Aussichtspunkte sind die Kaskaden von Eriwan, ein 118 Meter hoher, treppenförmig angelegter Komplex mit mehreren Springbrunnen. Und: Auch von dort kann man den Gipfel des Ararat sehen. Wenn er sich nicht wieder ziert, bietet der von Eis und Schnee bedeckte Gipfel einen beeindruckenden Anblick. Im Inneren der Kaskaden befindet sich das sehenswerte Cafesjian Museum of Art. Kunstwerke aus der Sammlung von Gerard Cafesjian bereichern auch die vorgelagerte Gartenanlage. Dort kann man zwischen Fernando Boteros "Mujer fumando", Ji Yong-Hos "Löwe" und Tom Hills "Olympischem Pferd" lustwandeln. Und einer steinernen Figur des Generalplaners der Stadt, Architekt Alexander Tamanjan, begegnen. Abends sind die Straßen voller Nachtschwärmer, die sich bei einem Eis abkühlen, Musik bei den Wasserfontänen am Platz der Republik lauschen oder sich in einem der zahlreichen Lokale bei einem Glas armenischen Weins unterhalten.



Im schicken Jerewaner Nachtclub "Stage" sorgt unterdessen Sargis Babayan, der 33-jährige Barchef Abend für Abend für die Drinks und die richtige Stimmung unter seinen Gästen - reiche Armenier, darunter auch viele, die im Ausland leben oder dort ihr Geld verdienen. Auf dem Parkplatz stehen Porsches der neuesten Generation und andere Luxuskarossen. Rund 30 Euro kostet der Eintritt in den Club - und das in einem Land, in dem der Durchschnittsverdienst bei 350 bis 400 Euro pro Monat liegt. Dafür wird den Gästen einiges geboten: Tänzerinnen, Sängerinnen und Sänger sowie durchtrainierte Akrobatinnen und Akrobaten in aufwändigen Kostümen unterhalten das Publikum. Teil der Show ist auch Sargis Babayan, der sich hinter der Bar als Feuerspucker betätigt. Zehn Jahre habe er trainiert, um seine gefährlichen Feuer-Stunts zu machen, sagt er. Und: "Ich kenne einige, die das gleiche machen wollten und es nicht überlebt haben." Sein Plan ist es, mit 40, spätestens 50 Jahren seinen eigenen Club zu haben.



Einer, der es ruhiger angeht, ist Harut Hofsepyan. Der Maler hat zusammen mit 30 weiteren Kunstschaffenden, darunter Musiker, Bildhauer, Architekten und Designer, die Künstlervereinigung Art Kvartal gegründet. Die Ateliers und Ausstellungsräume sind in in Jerewan in einem ehemaligen Brandy- und Weinkeller in der Puschkin Straße untergebracht. Dort befindet sich auch das dazugehörende Artcafé, in dem Besucherinnen und Besucher ebenso willkommen sind wie Kunstinteressierte und Kunstkäufer. Harut Hofsepyan führt auch unangemeldete Gäste gerne durch die Galerie und seine Arbeitsräume.



INFORMATION

Anreise: Mehrere Direktflüge von Wien nach Eriwan, darunter mit Wizz Air, täglich außer dienstags und samstags, www.wizzair.com

Kulinarische Links: Lavash Restaurant und Sherep Restaurant in Eriwan, yeremyanprojects.com

Brandy-Hersteller Ararat, araratbrandy.com

Machanents House, auf Facebook, E-Mail: info@mta.am Wein: oldbridgewinery.com; Momik Wines: Facebook und E-Mail unter nvermomik@gmail.com



Sprachen: Armenisch und Russisch, seltener Englisch oder Deutsch. Tipp: Übersetzungs-App herunterladen.

Weitere Auskünfte zum Land: www.armenia.travel