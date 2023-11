Safari in Sambia: Die wilden Herden von König Lewanika

Sambia. Durch den Liuwa-Plain-Nationalpark ziehen noch heute die größten Gnuherden jenseits der Serengeti. Ein weiser König stellte ihre Weidegründe bereits vor fast 150 Jahren unter Schutz.

Aber wo steckt nur Bon Jovi? Rabson Kunda lässt den Blick durch das Fernglas immer wieder den Horizont entlanggleiten. "Er ist ein mächtiges Tier", sagt der Guide, "ein würdiger Herrscher." Es ist spät am Nachmittag und die afrikanische Sonne steht bereits tief über den Buschstreifen in der Ferne. Über die Bauminsel inmitten der Savanne streicht ein milder Wind. Ein aufgeschrecktes Rotkehlfrankolin beschwert sich lautstark gackernd über die Eindringlinge auf seinem einsamen Eiland inmitten des Graslands. Aus einer Baumkrone antwortet ein neugieriger Goldbugpapagei.

Bon Jovi ist der bekannteste Löwe im Liuwa-Plain-Nationalpark, Sambias wohl entlegenstem Schutzgebiet ganz im Westen des Landes unweit der Grenze zu Angola. Eine amerikanische Touristin soll dem König der Savanne seinen Namen vermacht haben - aufgrund seiner wild wuchernden Mähne über der Stirn. Für die Wissenschafter, die das Tier seit seiner Geburt vor sieben Jahren begleiten, hat er den wenig ruhmvollen Namen 577.

"Er mag ganz flauschig aussehen", sagt Kunda, "aber er ist alles andere als ein Kuscheltier." Vor zwei Jahren tötete 577 seinen Bruder 576 im Kampf, den er wohl als einzigen Rivalen im Sumpfland von Liuwa ausschalten wollte. Die Geschichte der Löwen von Liuwa ist kein Disney-Märchen. Ihre Heimat im wilden Westen Sambias ist jedoch reich an Mythen und sagenhaften Erzählungen.

Das Schutzgebiet geht nicht wie viele andere in Afrika auf eine Gründung durch weiße Siedler und Großwildjäger zurück, sondern auf den König von Barotseland der einheimischen Lozi. Noch heute genießt Barotseland in Teilen eine gewisse Unabhängigkeit innerhalb Sambias und hat noch immer einen König. Bereits um 1880 stellte Litunga Lewanika I. die Grasebenen von Liuwa in seinem damals noch unabhängigen Reich unter Schutz. Bis heute findet zum Ende der Regenzeit jedes Jahr die farbenprächtige Kuomboka-Prozession durch das Sumpfland statt, bei der der König von Barotseland mit einem von einer riesigen Tierskulptur überragten Boot von seiner Sommerresidenz in Lealui ins höhergelegene Limulunga gebracht wird. König Lewanika sah einst voraus, dass die Abertausenden an Gnus und anderen Huftieren, die mit den ersten Regenschauern zum Kalben in die Schwemmebene ziehen, ohne strenge Jagdgesetze gefährdet sind. Der ewige Zyklus ihrer Wanderrouten war schon damals bedroht. Heute ist die Wanderung der Streifengnus in den Liuwa-Plain-Nationalpark die zweitgrößte Afrikas nach der berühmten "Great Migration" von Tansanias Serengeti in Kenias Masai Mara. Mehr als 36.000 der Tiere machen sich im Oktober auf den Weg südwärts. Ihnen folgen Geparden, Löwen, Wildhunde - und vor allem Hyänen. "Anders als anderswo kann man Hyänen hier auch oft tagsüber beobachten", sagt Kunda, "sie sind hier die wichtigsten Raubtiere." Zwar hat er das Löwenrudel um Bon Jovi noch immer nicht erspäht, dafür zeigt er seinen Gästen freudig ein Dutzend der Tiere, die inmitten des Graslands ihren Bau haben. Neugierig umzingelt der Clan den Geländewagen. Nicht weit davon folgen erst wenige Tage alte Gnukälber ihrer Herde, die in einer Schlange von Hunderten Tieren über die Ebene zieht. Auf ihren dünnen Beinchen jagen die Jungtiere bisweilen ausgelassen hintereinander her. "Sie leben gefährlich", sagt Kunda. "Weil Löwen über Jahrzehnte fast ausgerottet waren, haben Hyänen ihre Rolle bei der Jagd auf die Gnus eingenommen", sagt Kunda, "ein sonst seltenes Verhalten."

Über die Grasebene bricht die Dunkelheit herein und von Weitem ist das schaurige Gelächter der Hyänen zu hören. Mehr als 350 der Tiere soll es im Nationalpark geben. Kunda bringt seine Gäste zurück in die luxuriöse King-Lewanika-Lodge des Safari-Veranstalters Time+Tide, derzeit die einzige Unterkunftsmöglichkeit neben wenigen Campingplätzen, die vor allem von südafrikanischen Touristen genutzt werden. Durchs Scheinwerferlicht huschen zierliche Oribi-Antilopen, Weißschwanzmangusten und zwei Stachelschweine.

Nur von Bon Jovi fehlt jede Spur. Der Liuwa-Plain-Nationalpark ist kein Safariziel für Ungeduldige auf der Jagd nach den Big Five. Elefanten, Leoparden und Nashörner sucht man hier ohnehin vergebens. Für Liebhaber der Wildnis, die sich nach einer strapaziösen Anreise mit dem Geländewagen oder ihrer Landung mit dem Buschflieger in einer rauen, schier endlosen Weite wiederfinden, ist es indes ein wahres Traumland. Die Abgeschiedenheit erfüllt die wenigen Besucher mit einem tiefen Gefühl des Glücks, als einziger Mensch in einen Teil Afrikas vorgedrungen zu sein, der jeglicher Zeit entrückt scheint. In den Liuwa-Plain-Nationalpark verirren sich noch immer verschwindend wenige Touristen - 2022 waren es 989; 2019 - vor der Pandemie - 1146 im gesamten Jahr. Zum Vergleich: Südafrikas Kruger-Nationalpark zog im gleichen Jahr 1,8 Millionen Besucher an.

Indes ist das rund 3500 Quadratkilometer große Schutzgebiet keine menschenleere Welt. Anders als in den meisten Nationalparks Afrikas leben hier mehr als 12.000 Lozi, die auch verhältnismäßig weitgehende Landnutzungsrechte haben. Am frühen Morgen ist Kunda aufgebrochen, um seinen Gästen ein Dorf der Lozi zu zeigen. Der Weg führt vorbei an einem Teich, an dem Einheimische mit Netzen und Speeren nach Welsen jagen. Stolz zeigen sie den Touristen, die teils über einen Meter langen Fische, die die Trockenzeit im Schlamm überdauern. "Viele Familien und auch der König selbst haben eigene Teiche, die sie ernähren und eine Einnahmequelle für sie sind", erklärt Kunda. Von hier werden die Fische bis in die Hauptstadt Lusaka und an die kongolesische Grenze exportiert.

Unweit des Dorfs Mokopano trifft der Guide auf eine Gruppe Ranger. Unter den Wildhütern sind auch zwei Frauen. "In meiner Schule war ich in einem Naturschutz-Club", sagt die 20-Jährige Juliet Sinvula, "so entstand mein Wunsch, Rangerin zu werden." Sie sehe sich auch in den Fußstapfen von König Lewanika. "Für uns Lozi ist der Schutz der Natur selbstverständlich", sagt sie.

Bei der letzten Ausschreibung für Rangerposten war die Hälfte der Ausgewählten Frauen. In der Mythologie der Lozi geht ihre einst matriarchalisch geprägte Gesellschaft auf die sagenumwobene Königin Mbuywamwambwa zurück. Mambeti, die Tochter eines spirituellen Führers und großen Jägers der Lozi, Sieyenge, wird ebenfalls als weise Frau verehrt. Sie soll die Fähigkeit besessen haben, mit den Tieren zu sprechen.

Der Nationalpark ist mit über 130 Mitarbeitern inzwischen der größte Arbeitgeber in der Region. Der Großteil davon sind einheimische Ranger, die in verschiedenen Teilen des Parks patrouillieren. Nach und nach wurden vormals hier heimische Arten wie Löwen, Wildhunde, Kaffernbüffel und Elenantilopen wieder angesiedelt. Liuwa hat einen Großteil seiner einstigen biologischen Vielfalt zurück.

Am späten Nachmittag trifft Kunda auf die Naturschützerin Sally Reece, die für African Parks die Wiederansiedlungsprojekte im Nationalpark koordiniert.

Reece wird heute von dem niederländischen Forscher Daan Smit begleitet. Der Wildschutzexperte erforscht für das Zambian Carnivore Programme die Raubtiere im Nationalpark. "Liuwa ist einzigartig durch seine Abgeschiedenheit und weil es kein abgeschnittenes Ökosystem ist", sagt Smit. Mit einem Sender kann er einzelne der inzwischen 12 Wildhunde und 16 Löwen im Nationalpark orten. Zunächst möchte er die Wildhunde aufspüren. Wie weit sind sie gerade von dem Ort, an dem er sie zum letzten Mal gesehen hat? Smit reckt die Antenne seines Empfangsgeräts noch höher, aber es ertönt noch immer kein Signalton. Von Vögeln umkreist, macht er sich im Geländewagen auf die Suche nach den Löwen, die ebenfalls nicht weit sein können. Irgendwann empfängt sein Funkgerät ein Signal. Es stammt von 577 - Bon Jovi. Und tatsächlich, gar nicht weit von der Bauminsel, wo Kunda ihn bereits am Vortag vermutet hatte, trifft die Gruppe auf den König von Liuwa. Kein Zweifel: Der Löwe mit der wild in die Stirn wuchernden Mähne ist ein Rockstar. Misstrauisch hebt er den Kopf und mustert das Menschengefährt mit dem enervierten Blick eines Diktators. Die Sonne ist längst untergegangen. Das Rudel wird sich bald aufmachen zu einem neuen Beutezug. Bon Jovi verschwindet in der Dunkelheit. Wieder lachen in der Ferne die Hyänen. Für die wilden Gnuherden von Liuwa beginnt erneut eine atemlose Nacht.