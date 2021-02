Sammlerglück

Seit Montag sind auch kleinere Museen und Sammlungen wieder geöffnet. Wer einen Ausflug macht, trifft da auf allerlei Skurriles, Spaßiges und sogar Schauerliches.

Es war seine einzige Reise, und sie hatte Folgen. Als Franz Gsellmann 1958 von einem kleinen Dorf bei Feldbach nach Brüssel fuhr, war man von Billigfluglinien und Last-Minute-Tickets noch so weit entfernt wie vom Mond. Was der Steirer Bauer in Brüssel sehen wollte, war die Weltausstellung und vor allem etwas, das er in der Zeitung gesehen hatte - das Atomium. Nach seiner Rückkehr aus Belgien und bis zu seinem Ableben 1981 widmete sich Gsellmann fortan der Konstruktion seiner "Traummaschin'" nach ...