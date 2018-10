Sansibar: Märchenstrand mit Historie

Trauminsel Sansibar. Seiner Lage im Indischen Ozean verdankt das Eiland auch seine bewegte Geschichte.

Die berühmten Sansibar-Türen sind einfach zu unterscheiden: Die arabischen haben am oberen Ende einen eckigen Abschluss, die indischen einen runden. Mit metallenen Spitzen in der Türmitte, die bedrohlich nach vorne zeigen und Elefanten abschrecken sollen. In Indien. Hier sind sie reine Dekoration, denn Elefanten gibt es auf der Märcheninsel vor dem tansanischen Festland nicht. Ansonsten bleiben kaum Wünsche an Flora und Fauna offen. Im Jozani-Wald etwa zeigt sich der Rote Stummelaffe ganz ohne Scheu. Die Familien, die in Verbänden von bis zu 50 Tieren leben, sind nur auf Sansibar zu finden. Und auch unter Wasser gibt's was zu sehen, beim Schnorcheln und Tauchen in den Riffs.