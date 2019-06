Studentenstadt Montpellier. Mitten in der Romantik des Languedoc-Roussillon lässt sich trefflich lernen - und leben.

"Die Stadt lässt so manch andere französische Stadt ganz schön alt aussehen", schmunzelt Édouard Jacquemet. Beim Bummel durch charmante Altstadtgassen erzählt der Student vom südfranzösischen Uni-Alltag: Mittagspausen in der Sonne, Aperitif auf Caféterrassen und Wochenenden am Strand. "Da könnte man ...