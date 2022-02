Schokatzen im Frühling

Buschofest in Mohács. In der südungarischen Donauregion wird nach alter Tradition im Februar das Frühjahr begrüßt.

Am Faschingssonntag ist es so weit: Von der größten ungarischen Donauinsel setzen mit viel Tamtam Ruderboote über die eisigen Fluten des Stroms. Ihr Ziel ist der sogenannte Kroatenhafen von Mohács, einem kleinen, gemütlichen Städtchen im Süden Transdanubiens, also Südwestungarns. Auch "Schwäbische Türkei" wird die Region zwischen Donau, Drau und Alpen genannt, der Name entstand im 18. Jahrhundert, als deutsche Siedler als "Donauschwaben" von den Habsburgern in diesem Teil des Landes angesiedelt wurden, das bis 1699 zum Osmanischen Reich gehört hatte. ...