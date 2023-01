Schweiz: Die Narren sind los

Fasnacht in Basel. Mit dem "Morgestraich" beginnt das wilde Treiben in der Schweizer Kunststadt am Rhein. Heuer am 27. Februar.

Es ist eng. Dicht an dicht stehen die Menschen auf dem Marktplatz in Basel, es ist kaum ein Durchkommen, wenn man die Straßenseite wechseln möchte. Und es ist kalt. Und dunkel. Nicht verwunderlich um vier Uhr früh an einem Februartag. Noch wird geplaudert, leicht verschlafen, gekichert. Dann ist es endlich so weit: Das Licht geht aus. Und zwar alle Lichter. Straßenlaternen ebenso wie Auslagenbeleuchtungen und Firmenschilder. Auf das Kommando "Morgestraich - vorwärts, marsch!" erglimmen riesige Laternen und es kommt Bewegung in die Menschen. Die Fasnachtsgruppen und mit ihnen Tausende Trommler und Pfeiferinnen machen sich mit Piccoloflöte und Tambourin und dem traditionellen "Morgestraich-Marsch" auf ihren Weg. Die leichte Gänsehaut der Zuschauer hat dann nichts mit der Kälte zu tun. Immer neue Spielzüge tauchen auf, ziehen trommelnd und pfeifend kreuz und quer durch die Innenstadt, die meisten Musiker mit einer kleinen Laterne auf dem Kopf, andere schieben oder tragen mannshohe Laternen mit gemalten Bildern und Sprüchen, passend zum "Sujet" durch die Gassen. Das "Gässle", also das planlose Umherziehen der Cliquen, bleibt die bevorzugte Beschäftigung während der gesamten drei Fasnachtstage. Dienstag steht im Zeichen der Kinder. Montagnachmittag und Mittwoch wird der "Cortège" abgehalten, der organisierte Umzug der Wagen und Cliquen.

Die Basler Fasnacht, größte und bekannteste der Schweiz, beginnt immer am Montag nach Aschermittwoch morgens um vier mit dem Morgenstreich und dauert genau 72 Stunden. Dass also die Basler Fasnacht feiern, wenn alle andern ihre Faschingskostüme schon längst verräumt haben, liegt an einer uralten Meinungsverschiedenheit über die Länge der Fastenzeit. Aus den ursprünglichen 40 Tagen wurden im Konzil von Trient im 11. Jahrhundert die Sonntage herausgenommen und so die Zeit verlängert. In Basel blieb man bei der alten Regelung und damit bei der alten Fasnacht.

Am Sonntag, am Vorabend, werden die Laternen platziert, aber noch verhüllt. An diesem "Funkensonntag" wurden früher - als eine Art Winteraustreiben - beim "Rädli schigge" Holzscheiben entzündet und in den Rhein geworfen. Das Motto, oder besser das "Sujet" der diesjährigen Fasnacht bleibt bis zuletzt geheim. Wer Näheres über die Fasnacht erfahren möchte, ist bei Felix von Rohr genau richtig. Der alte Herr in gediegener Kleidung, nach eigenen Angaben "Komiteemitglied seit ewig", erklärt die drei Pfeiler der Fasnacht und beginnt mit dem "Hofnarren": "Wir nutzen den Karneval, um die Wahrheit zu sagen. Es ist ein ernster Scherz." Bis 1529 Bischofsstadt, dann reformiert, galt in Basel das "Rügerecht der Maske", maskiert durfte man alles sagen.

Ein dunkler Fleck in der Geschichte des wilden Karnevalstreibens allerdings war die "böse Fasnacht" 1376, als Kleinbasel an den Habsburger Leopold III. verpfändet war. Dieser kam über den Rhein, um mit einigen seiner Gefolgsleute an einem Ritterturnier teilzunehmen. Die Stimmung war ohnehin bereits angespannt, der Habsburger mit seinen Leuten nicht gern gesehen. Fazit: Raufhändel und drei tote Ritter. Leopold verhängte die Reichsacht auf Basel, die Stadt wurde zu 8000 Gulden Strafe verdonnert, eine damals astronomische Summe. Doch Stadt und Fasnacht haben sich erholt, und bis heute sind die "Schnitzelbängg" an jedem karnevalesken Montag unterwegs, Bänkelsänger mit Spottliedern in Reimen und Versen.

Der zweite Pfeiler, so Felix von Rohr, sei der soziale Effekt, wenn Basel eben zu einer großen Familie werde, die sich gemeinsam engagiere. "Das erzeugt Zusammengehörigkeit." Und drittens, natürlich, die Kunst. "Die Basler Trommler sind sehr berühmt, die Fasnacht ist aber auch ein Mittel, das Baseldytsch zu bewahren. Dazu kommt die Kreation der Masken und Kostüme." Und er fügt nicht ohne Stolz hinzu: "Seit 2017 zählt die Basler Fasnacht zum Unesco-Weltkulturerbe."

20.000 Maskierte zählt die Fasnacht, und rund 12.000 Teilnehmer zählt der "Cortège". Dieser Umzug ist neben der Laternenausstellung beim Münster das Einzige, das durchorganisiert ist. Die "Waggis" - Masken, mit denen man sich über die benachbarten Elsässer Bauern lustig macht - werfen Mimosen und Zuckerl in die Menge. Und Konfetti. Doch Achtung: Wer Konfetti sagt, outet sich als Fremdling, hier heißen die Papierschnipsel "Räppli", waren sie doch einst Stanzstücke aus den Musterlochkarten für die ortsansässige Seidenbandweberei, so groß wie eine Ein-Rappen-Münze. 1529 wurde im Zuge der Reformation die Fastenzeit abgeschafft, und daraufhin auch die Fasnacht verboten. Bei Todesstrafe. Doch gehalten hat sich niemand daran, niemand wurde bestraft. Die ältesten, heute noch existierenden "Cliquen" stammen aus den 1870er-Jahren.

Und so streift der Gast, die Besucherin, durch die dunkle Altstadt von Basel, bewundert die aufwendig gestalteten Laternen und die nicht enden wollenden Umzüge. Stolpert in eine der Fasnachtsstuben - einer Skihütte zu fortgeschrittener Uhrzeit nicht unähnlich - auf eine Käs- oder Zwiebelwähe oder eine Mehlsuppe und vielleicht auch einen Glühwein. Aber nur einen, denn: Bei der Fasnacht betrinkt man sich nicht. Wäre auch schade, etwas zu versäumen, weil es nach einer kurzen Pause, zum Ausruhen oder für ein Nickerchen, am Nachmittag weitergeht. Und da wird noch einmal ordentlich aufgespielt von der "Guggenmusik", den maskierten Blasmusikensembles. Die ihren Namen zu Unrecht tragen, wurde doch Ende des 19. Jahrhunderts ein schlechter Blasmusiker "Gugger" genannt. Hier jedoch sind Könner am Werk, mit ziemlich gutem Drive und viel Rhythmus.

"Die drei scheenschte Dääg", wie die Basler die drei Fasnachtstage liebevoll nennen, sind am Donnerstag um vier Uhr morgens mit dem "Ändstraich" vorbei. Dann gelten wieder Sperrstunden, Vermummungsgebot und Nachtruhe. Wenige Minuten später steht die Basler Putztruppe parat, und innerhalb weniger Stunden blitzt Basel wie neu. Auf dem Heimweg, vorbei am Fasnachtsbrunnen von Jean Tinguely, gebaut aus Technikresten des alten Theaters, versteht man den verspielten Künstler, der über die Fasnacht sagte: "Eine zwecklose, aber sinnvolle Aktion."

BASEL: KUNST UND KARNEVAL

Das ganze Jahr über macht Basel seinem Ruf als Kulturhauptstadt der Schweiz alle Ehre. Ein dichtes, hochkarätiges Angebot von internationalem Ruf ist vor allem in den Museen zu bewundern.

Allen voran: das Kunstmuseum Basel. Eröffnet 1671/72, umfasst seine älteste, öffentlich zugängliche Kunstsammlung mehr als 300.000 Werke aus acht Jahrhunderten, von Spätmittelalter bis Gegenwart. Schon im Hof begrüßt die Gäste Auguste Rodins Skulptur "Die Bürger von Calais" - sechs Aristokraten in Ketten und mit Stadtschlüssel - als Erinnerung an die Belagerung Basels 1374 durch Edward III. Noch bis zum 19. März läuft die Ausstellung "Fun Feminism" über weibliche Kunstschaffende. Humor, Komik und Satire in vielerlei Varianten sind die bestimmenden Stilmittel einer künstlerisch-feministischen Haltung.

Die Fondation Beyeler vor den Toren der Stadt in Riehen - ein architektonisches Schmuckstück, leicht mit der Straßenbahn zu erreichen - präsentiert heuer die Kolumbianerin Doris Salcedo, Wayne Thiebaud und seinen "American Way of Life" und als besonderes Zuckerl, anlässlich des 50. Todestages des Künstlers, noch bis Mai eine konzentrierte Auswahl von zehn späten Gemälden Picassos. www.fondationbeyeler.ch



Wer am Fasnachts-Brunnen von Jean Tinguely auf dem Theaterplatz Gefallen findet, dem sei das Museum Tinguely ans Herz gelegt. Das Museum öffnet nach Umbauten am 7. Februar wieder seine Pforten, mit der Sammlungspräsentation "La roue = c'est tout". Über das Verhältnis von Mensch und Maschine und die daraus resultierenden Abhängigkeiten.

Im Naturhistorischen Museum, einem der ältesten Museen der Schweiz, läuft derzeit noch bis 19. April die imposante Sonderausstellung "Wildlife Photographer of the Year" des Natural History Museum London mit den 100 preisgekrönten Bildern des Jahres 2022.

Achtung, Geheimtipp: Im Museum für mechanische Musikinstrumente zeigt der 81-jährige Sammler Peter Rohrer nach Anmeldung Musik und Instrumente aus einer vergangenen Zeit.

Anreise: Nightjet der ÖBB bis Zürich, weiter mit dem Zug bis Basel. Info unter www.oebb.at und

Infos zu Basel und zur Fasnacht unter www.basel.com, www.switzerland.com und fasnacht.ch