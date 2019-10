Kraniche an der Ostsee. Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst lassen sich die gefiederten Besucher aus der Nähe betrachten.

Stoppelfelder leuchten golden in der Herbstsonne. Ein Grund für die vielen Besucher auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst sind die Kraniche. Beim Kranorama am Günzer See ist bereits von Weitem das Trompeten der Vögel zu hören. 65.000 der Glücksvögel machen hier jetzt ...