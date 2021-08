Skandinavischer Sommer: Stein und Steinpilz

Bohuslän in Westschweden. Sommerprogramm für Familien: Auf runden Felsen sonnenbaden und jede Menge Schwammerl finden.

Jäh wird der Ausflug ins Badeglück unterbrochen. Erst kreuzt eine Kuh gemächlich den Feldweg, Sekunden später stoppt eine Rotkappe am Waldrand das Auto erneut. "Mama, da ist ein großer Pilz", ruft der Nachwuchs vom Rücksitz. Also: Rechts ranfahren, rein in den Hain aus Buchen, Birken, Espen und Kiefern. Nur wenige Meter vom Straßenrand findet sich binnen Sekunden ein Grüppchen junger Steinpilze, keinen Steinwurf entfernt warten Espen- und Birkenrotkappen. So ist das in Westschweden: viel Natur für wenig Mensch. Dann geht ...