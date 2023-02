Pisten, Geld und Gaudi

Skigebiete im Preisvergleich. Genau hinschauen lohnt sich, besonders auf Pauschalangebote.

Laue Temperaturen, Schneemangel? Trotzdem. Für viele gehört der Skiurlaub einfach dazu. Und auch wenn Schneeschuhwandern, Tourengehen und Langlaufen immer mehr Interesse wecken, bleiben doch der klassische Alpinski und dazu das Snowboard - samt präparierter Pisten und Aufstiegshilfen - die Klassiker. Die steigenden Kosten machen sich jedoch auch im Skiurlaub bemerkbar. Und das nicht nur wegen der Stromfresser Schneekanonen. Wer die Skipasspreise der Saison 2022/23 vergleicht, stellt fest, dass Österreich im Allgemeinen viel Ski ums Geld bietet. International gesehen sowieso, aber auch innerhalb Europas.

Richtig ins Geld geht's etwa in den renommierten Skigebieten jenseits des Atlantiks. In Vail sind für einen Tagespass (!) umgerechnet rund 274 Euro hinzublättern, in Aspen oder auf dem kanadischen Whistler ist das Preisniveau ähnlich. Da ist Skifahren in Österreich mit maximal knapp 70 Euro fürs Tagesticket ein echtes Schnäppchen. Die Wochenkarte, also der Sechstagepass, ist in Europa in der Schweiz am teuersten. Für das noble Oberengadin kommt so ein Wochenpass auf 518 Schweizer Franken, das sind umgerechnet mehr als 470 Euro, so auch Crans-Montana im Wallis. Vorteil: Kinder bis neun Jahre fahren mit erziehungsberechtigter Person gratis. Durchschnittlich kommt ein Wochenpass bei den Eidgenossen auf rund 342 Euro. Italien folgt mit einem Schnitt von rund 300 Euro, dann kommt Österreich mit 293,50 Euro, Deutschland mit 240. In Frankreich ist zwar für das weltgrößte zusammenhängende Skigebiet 3 Vallées eine Wochengebühr von 350 Euro zu berappen, ähnlich wie in den österreichischen Topskigebieten, dafür erhält man jedoch ein Übermaß an Pistenkilometern und Schneesicherheit. Durchschnittlich verlangen die französischen Liftbetreiber gut 235 Euro pro Woche. Denn es sind viele kleine Skigebiete, teils in den Seealpen, aber auch in den Pyrenäen, die mit sehr günstigen Preisen den nationalen Schnitt drücken.

Wer Ski fahren möchte, womöglich mit der Familie, kann dennoch sparen. Ein erster Tipp: früh buchen. Denn wer lang genug im Voraus online bucht, kann vom "dynamic pricing" profitieren, von Skipasspreisen, die tagesaktuell je nach Saison, Nachfrage und sogar Wetter ausgegeben werden. Das gibt Ermäßigungen bis zu zwei Drittel, insbesondere in der Schweiz und in Österreich. Wenn es nicht ums "Kilometerfressen" geht, sondern eher um den leistbaren Spaß mit Freunden oder Familie, ist auch ein Blick zu den Nachbarn Tschechien, Slowakei, Polen oder Slowenien ratsam. Hier ist meist nicht nur der Skipass günstiger, sondern auch Unterkunft und Verpflegung.

Noch eine Sparvariante: Pauschalreisen oder zumindest Unterkünfte mit bereits inkludiertem Skipass buchen. "Oftmals ist die Kombination günstiger als eine separate Buchung von Skipass und Unterkunft", sagt Daniel Frick von der Plattform Urlaubsguru. Und es muss auch nicht immer ein Hotelzimmer sein. "Für Familien eignet sich besonders die Buchung eines Chalets oder einer Ferienwohnung. Auch hier gibt es viele Angebote mit bereits inkludiertem Skipass. Zudem bieten diese Unterkünfte auch genug Platz für mehrere Personen, und Familien können als Selbstversorger zusätzlich Geld sparen."

Thema Kinderskipässe: Hier heißt es gut vergleichen, denn in Österreich brauchen Kinder ab sechs einen Skipass, beim Nachbarn Italien fahren Kids bis acht oft noch gratis. Dieses Modell hat auch Ischgl übernommen, wo Kinder in Begleitung eines Elternteils mit dem Silvretta-Skipass bis 8 Jahre und mit dem VIP-Skipass sogar bis 10 Jahre kostenlos wedeln. Den Skipass SkiHit-Kärnten-Osttirol- gültig für immerhin 30 familienfreundliche Skigebiete - gibt's sogar für alle unter 18 um den halben Preis. Generell gilt bei kleineren Kindern und Familientickets meist: ein Vollzahler, ein Kind gratis.

Anfänger zahlen fast nichts: So manche kleinen Dorflifte sind für zwei Euro pro Tag zu haben, zum Üben und probeweise Bergabrutschen. Manchmal geht's sogar ganz ohne Geld. In manchen Skigebieten werden gratis Tallifte und Förderbänder wie Zauberteppiche zur Verfügung gestellt - ideal für wirkliche Anfänger und Pistenzwerge. Geheimtipp: Die Übungslifte im kleinen Skigebiet Reith bei Kitzbühel sind zum Nulltarif zu benützen.

Bleibt noch die Sache mit der Ausrüstung. Ski, Stöcke, Schuhe und Helm - die Leihgebühren variieren enorm. Die Schweizer haben hier die - goldene - Nase vorn. Fast 190 Euro pro Tag werden in St. Moritz verrechnet, in Davos immer noch gut 130 Euro, im Südtiroler Gröden knapp 130. Österreichs Topskiorte liegen hier zwischen 90 und 120 Euro. Das Skigebiet 3 Vallées zeigt sich bei der Ausrüstung mit rund 65 Euro jedoch erstaunlich günstig. Ansonsten gilt wie so oft: je kleiner oder unbekannter das Skigebiet, desto günstiger - beim Skipass wie beim Materialverleih.