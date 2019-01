Smarte Wegweiser

Wintersportler lassen sich von neuer Technologie leiten - sogar der Skilehrer ist jetzt virtuell.

Am Lift klingelt das Telefon. Der Nachbar spricht einfach in seinen Handschuh, der dank Bluetooth mit dem Handy verbunden ist, das in der Hosentasche steckt. Die Hände bleiben warm, es besteht keine Gefahr, dass das Smartphone aus dem Lift purzelt. Hochmodern, und dennoch: Der Smartphone-Handschuh ist Schnee von gestern. Moderne Technik und elektronische Helfer stecken heute in Brillen und Skischuhen, sie zeigen uns den Weg und erklären uns, wie wir besser carven und schwingen.