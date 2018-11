SN-Leserreisen-Tag 2018

Am Samstag, 17. November 2018 heißt es ab 9:00 Uhr wieder

Nach einem sommerlichen Herbst steht der Winter vor der Tür - und die Sehnsucht nach Sommer und Sonne, nach neuen Eindrücken und noch unbekannten Zielen wächst. Traditionell fallen in den nächsten Wochen die wichtigsten Entscheidungen für Ihren nächsten Urlaub. Wenn das auch bei Ihnen so ist, dann ist der SN-Leserreisentag goldrichtig für Sie.

Traumziele und Vorträge

Hand aufs Herz: Sind Sie auch reif für die Insel? Interessiert Sie ein Urlaub in Ost- oder Südeuropa? Soll es ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehen? Oder möchten Sie ganz einfach mal nach Albanien? Oder die haben Lust auf eine Flusskreuzfahrt? Oder, oder, oder . . . Die Welt liegt Ihnen quasi zu Füßen, wenn Sie am Samstag, dem 17. November, das Foyer der "Salzburger Nachrichten" in der Karolingerstraße 40 in Salzburg-Maxglan besuchen, um sich auf dem schon traditionellen SN-Leserreisen-Tag jede Menge Ideen für Ihren nächsten Traumurlaub zu holen. Zahlreiche gute Gründe sprechen für einen Besuch dieser Veranstaltung, die sich in den vergangenen Jahren bei unseren Leserinnen und Lesern bestens bewährt hat.

Ihr erster Vorteil:

Alle Reiseanbieter präsentieren sich im Foyer der "Salzburger Nachrichten" unter einem Dach, und so können Sie sich innerhalb kurzer Zeit den perfekten Überblick verschaffen.

Ihr zweiter Vorteil:

Vor Ort sind natürlich auch die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Reisebüros. Sie stehen Ihnen gern in persönlichen Gesprächen Rede und Antwort und informieren über die Highlights ihres Angebots - nutzen Sie diese einmalige Chance, um sich ein Bild von den SN-Leserreisen für 2019 zu machen.

Ihr dritter Vorteil:

Darüber hinaus finden im SN-Saal den ganzen Tag über spannende Vorträge statt. Spätestens jetzt haben Sie sicherlich so richtig Lust, die Koffer zu packen und mehr von der Welt zu sehen.

Ihr vierter Vorteil:

Im Rahmen der Veranstaltung haben Sie auch die Gelegenheit, mehr über das Thema Reisefotografie zu erfahren. Wolfgang Kunstmann bietet bei einem Vortrag im SN-Saal Tipps und Tricks rund um das Thema "Reisefotografie" an und berichtet aus seiner langen Erfahrung als Fotograph.

Ihr fünfter Vorteil ist zugleich ein heißer Tipp:

Die SN-Leserreisen sind erfahrungsgemäß sehr beliebt und die Anzahl der verfügbaren Plätze ist beschränkt. Wer also bald bucht, der hat seine Traumreise sicher!

Ihr sechster Vorteil:

Wer die Gelegenheit am Schopf packt und gleich am SN-Leserreisen-Tag bucht, parkt bei Flugreisen, die in Salzburg starten, während des Urlaubs am Salzburger Flughafen gratis. Außerdem erfolgt ein Upgrade in die Business Lounge bei Buchung einer Leserreise.

Ihr siebter Vorteil:

Ebenfalls nicht zu kurz kommt beim SN-Leserreisen-Tag auch die kulinarische Verpflegung. Im Eintrittspreis von 5 Euro ist ein Heiß- oder Kaltgetränk sowie Kuchen oder eine Portion Würstel mit Gebäck inkludiert. Übrigens: Mit der SN Card erhält eine zweite Person kostenfreien Eintritt mit Verpflegung!

SERVICE

Samstag, 17. November 2018: SN-Leserreisen-Tag

Wann?

Einlass: 9.00 Uhr

Information und Vorträge von 9.00 bis 15.00 Uhr

Wo?

Verlagshaus der "Salzburger Nachrichten"

Karolingerstraße 40

5021 Salzburg

Parkplätze vorhanden, auch bequem erreichbar mit der Obus Linie 10

Eintritt:

5 Euro inklusive Heiß- oder Kaltgetränk sowie Kuchen oder Portion Würstel mit Gebäck

Freier Eintritt:

für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre mit Ausweis

SN-CARD-Vorteil:

Bei Vorlage Ihrer SN-Card erhalten Sie zu Ihrer erworbenen Eintrittskarte eine Eintrittskarte gratis.

Großes Gewinnspiel

Mit den Partnern der SN-Leserreisen tolle Reisegutscheine gewinnen. Gewinnspiel-Karten im Eingangsbereich.

Mediatour Reisebüro: 1 Reisegutschein je 150 Euro

Reisebüro Marazeck GmbH / KLUG touristik: 2 Reisegutscheine zu je 100 Euro

GEO Reisen: 5 Reisegutscheine zu je 200 Euro

Vorderegger Reisen: 2 Reisegutscheine über je 100 Euro

Kuoni GmbH/Travelfactory: 2 Reisegutscheine zu je 50 Euro

Kneissl Touristik GmbH: 1 Flug nach Neapel ab Salzburg und zurück für das Jahr 2019

Jeder Gewinner eines Reisegutscheins erhält außerdem ein Anti-Brumm - Package.

Zusätzlich werden noch 10 Anti-Brumm Packages, bestehend aus je einem 2-in-1 SUN-Produkt LSF 25 (Sonnen- und Mückenschutz in einem), einer After SUN-Lotion gegen Mücken sowie einer 75 ml-Flasche Anti-Brumm FORTE verlost.

Alle Informationen zu den Produkten unter www.antibrumm.at

PROGRAMM IM SN-SAAL

Uhrzeit Veranstalter Thema 09.00 Einlass 09.25-09.50 KUONI/Travel Factory Große Polen-Rundreise: Krakau - Tschenstochau - Thorn - Danzig - Masuren - Warschau 09.50-10.15 Kneissl Touristik GmbH Andalusien: Stadtkultur, weiße Dörfer und wilde Landschaften 10.15-10.40 Vorderegger Südwesten der USA: Das weite Land der Kontraste und der atemberaubenden Nationalparks 10.40-11.05 Geo Reisen Kasachstan: Traumlandschaft in Zentralasien 11.05-11.30 Marazeck/Klug Von der Nordsee zu den Alpen: von Amsterdam nach Passau oder Linz 11.30-11.55 Mediatour Albanien: Kleines Land, große Erlebnisse 11.55-12.20 KUONI/Travel Factory Georgien & Armenien: Faszinierende Vielfalt im Kaukasus 12.20-12.45 Wolfgang Kunstmann Kreative Reisefotografie 12.45-13.10 Mediatour Bhutan - Geheimnisvolles Himalaya-Königreich 13.10-13.35 Marazeck/Klug Flusszauber an Rhône und Saône: Zwischen Burgund und Provence ab/bis Lyon 13.35-14.00 Geo Reisen Sri Lanka: Leuchtendes Land mit atemberaubender Vielfalt 14.00-14.25 Kneissl Touristik GmbH Vietnam & Kambodscha: Zauberhaft und geheimnisvoll 14.25-14.50 Vorderegger Griechenland: Erlebnis und Kultur

Anschließend ab 18 Uhr: Abendveranstaltung im SN-Saal

HDAV-Erlebnis von Wolfgang Kunstmann: Namibia und Botswana

Wann und wo?

Am Samstag, dem 17. November, ab 18.00 Uhr im Saal der "Salzburger Nachrichten"

Dauer: ca. 2 Stunden

Eintrittspreise/SN-Card-Vorteil: Erwachsene 15 Euro - mit Vorlage der SN Card 10 Euro

Tickets reservieren unter www.sn.at/reservierung (Tel: 0662 / 8373 222) oder an der Abendkasse

Weitere Infos unter: www.wolfgang-kunstmann.at Tel.+43-662-83 73-606

