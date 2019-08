Alltag auf den Bullerbü-Inseln Hasselö und Sladö. In Astrid Lindgrens Heimat kommen Besucher schnell zu Ruhe und Gelassenheit.

Der Strand ist menschenleer, keine Kinder auf der roten Rutsche, niemand planscht in der beheizbaren Badetonne mit Ofenrohr. Vor dem Inselladen stehen viele gelbe Fahrräder zum Verleih bereit, Kajaks und Tretboote liegen am Strand. Ein einziges Segelboot hat am Ende ...