Spanische Spaziergänge

Salamanca. Hier stehen die älteste Universität Spaniens und gleich zwei Kathedralen. Doch wer hierher kommt, sucht vor allem einen Frosch. Oder einen Astronauten.









Zuerst sieht der etwa sechsjährige Bub nur zu, als Ocho seine Angel immer wieder gemächlich in den Río Tormes wirft. Der alte Mann hat sich auch die beste Stelle dafür ausgesucht - den Steg gegenüber der Altstadt mit herrlichem Blick auf die neue Kathedrale, die sich im ruhigen Flusswasser spiegelt. Einige Minuten lang herrscht Stille. Dann die Frage an den Buben, ob er nicht auch selbst das Angeln probieren wolle. Der nickt begeistert und tatsächlich: Binnen einer Viertelstunde fängt der Lehrling mithilfe seines Meisters rund 20 kleine Fische, die sofort im bereitgestellten Kübel landen: "Das sind Aburros. Die wälze ich zuerst in Mehl und brate sie dann in Öl heraus. Das wird ein herrliches Abendessen", freut sich der Alte. Eine Ente schwimmt vorbei. Und am Steg liest ein Mann Zeitung und wartet auf Kunden für seine Tretboote.