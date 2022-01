Spaziergang durch die Geschichte

Ein zweiter Blick auf Rhodos. Ferienflieger, Kreuzfahrtschiffe - die größte der griechischen Dodekanes-Inseln kann mehr als das.

Wenn Massen von sonnenhungrigen Pauschalurlaubern und Kreuzfahrern sich aufraffen und in Rhodos eintreffen, kann's in der Altstadt etwas eng und ungemütlich werden. Schließlich konnten die Kreuzritter ja nicht ahnen, wer 700 Jahre nach ihrer Ankunft die Insel belagern würde. Einen Vorteil hat der saisonale Massentourismus allerdings: Die Anreise ist mittlerweile wesentlich günstiger und auch komfortabler als damals, zu Zeiten der venezianischen Galeeren. Heutzutage garantiert Austrian Airlines die Hin- und auch die Rückreise, vom Frühjahr bis spät in den Herbst, da ...