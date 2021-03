St. Patrick's Day zum Mitfeiern: Grün für einen Tag

Am Mittwoch, dem 17. März, ist es wieder so weit: Irland feiert seinen Nationalfeiertag St. Patrick's Day, und die ganze Welt feiert mit - auch Österreich.

Die irische Stadt Galway, die 2020 - gemeinsam mit der kroatischen Stadt Rijeka - Kulturhauptstadt Europas war, darf es auch 2021 bleiben. Schließlich hat die Pandemie den Feierlichkeiten einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch so schnell lassen sich die Iren nicht unterkriegen. Schon gar nicht, wenn's ums Feiern geht. Am 17. März steht traditionell der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day an, und der wird weltweit begangen. Mit Kleeblatt, Goldmünzen, viel grüner Farbe, Musik und dem einen oder anderen ...