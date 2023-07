Sussex: Eine Reise in den Sommer an der Sunshine Coast

Englands Südküste mit viel Charme, meist ohne Schirm, aber auf Wunsch mit Melone.

Dienstag ist Steak Day. Zumindest in der Cornfield Garage, einem legendären Pub in Eastbourne, wo das Guinness noch cremiger schäumt als anderswo. Wen trotz sommerlicher Brisen mitten in Südengland Lust auf Schottisches wie Caledonian Burger oder Haggis mit Whisky Sauce überkommt, dem kann auch geholfen werden. Haggis ist übrigens gefüllter Schafsmagen und schmeckt besser, als sich das anhört. "Enjoy", sagt Ramesh, der indische Kellner, der jeden Sommer zur Aushilfe kommt. "Holiday Season in Sussex, you know."

Sussex, eine der 30 Grafschaften Englands, war einmal selber Königreich und ist bloß halb so groß wie Salzburg. Der Name besteht seit 477 und bedeutet Süd-Sachsen. Letztere haben sich hier im 6. Jahrhundert breitgemacht, was damals noch nichts mit den vielen Schülern aus ganz Europa zu tun hatte, die hier mittlerweile alljährlich ihre Schulsprachkurse absolvieren. Prinz Harry wurde 2018, anlässlich seiner Hochzeit mit Meghan Markle, von Queen Elizabeth II. zum Duke of Sussex ernannt - ein Erbtitel, der auf seinen Sohn Archie übergehen wird, sollte diesen das je interessieren, dort drüben in Amerika. Und königliche Relikte finden sich in diesem Teil des Landes zuhauf, nicht nur im Royal Pavilion von Brighton, der früheren Sommerresidenz von George IV. im indo-sarazenischen Stil.

Der Homo heidelbergensis, einer der ältesten menschlichen Vorfahren, war jedoch schon vor 500.000 Jahren da. Lange vor Invasionen von jüngeren Sonnenbaderinnen und älteren Pensionisten. Manchmal auch umgekehrt, mit oder ohne Tattoo. Allen gefällt es entlang der britischen Sunshine Coast zwischen Brighton, Eastbourne und Hastings, in der trockensten und wärmsten Grafschaft Großbritanniens, wo Dutzende kilometerlange Strandpromenaden und tägliche Konzerte in den Bandstands locken.

Dort landete vom französischen Festland im Jahre 1066 William, Normanne und besser bekannt als der Eroberer, focht mit 7000 Recken die Schlacht von Hastings gegen König Harald II. aus und siegte deutlich. Das stößt manchen Mitgliedern des britischen Uradels bis heute sauer auf.

Landeinwärts geht es nicht besonders hoch her. Blackdown, der höchste Gipfel, verzeichnet gerade einmal 280 Meter Seehöhe, inmitten von saftigen Weiden und blühenden Disteln, vielen Schafen und ein paar Kühen. Eine sanft hügelige, südenglische Idylle, unterbrochen von Dörfern aus Steinhäusern mit urigen Pubs. Doch ganz im Süden, am Ärmelkanal, geht es bisweilen plötzlich unvermittelt steil bergab. Sehr steil. Die Kreideklippen der South Downs fallen bis zu 160 Meter ab, hinunter zum Meer, wo weit in der Ferne die Steilküsten der französischen Normandie zu erahnen sind. Genau dort ist William einst gestartet und hat wohl länger gebraucht als die moderne Autofähre von Newhaven nach Dieppe, die die Strecke im Normalfall in vier Stunden schafft. "Manchmal ist es ein wenig stürmisch", sagt Pierre, ein Fähren-Mitarbeiter, "dann bleiben wir im Duty-free-Bereich, das lohnt sich oft mehr als die Aussicht." Das Guinness ist auf jeden Fall auch hier schwarz. Und die Parfüms deutlich billiger als in Frankreich, wo er sie verkauft.

Doch heute sind die gewaltigen weißen Kreideklippen auch aus der Ferne gut zu sehen. Der Weitwanderweg im Nationalpark South Downs zieht sich über 160 Kilometer entlang der britischen Südküste, ob näher oder ferner dem Abgrund bleibt den Wanderern überlassen. Schrägen Wind gibt es und viel Salz in der Luft, blökende Lämmer, gelben Ginster und sehr viel sattes Grün, je nach Jahreszeit. Absperrungen sind selten und bisweilen lässt sich's auch zum Steinstrand absteigen: bei Cuckmere Haven etwa, wo der Cuckmere-Fluss unterhalb des historischen Coastguard Cottage von 1822 in malerischen Mäandern den Weg ins Meer findet - ein perfekter Drehort für Kevin Costners Abenteuerfilm "Robin Hood - König der Diebe" (1991).

Auch bei Birling Gap, wo man sich mit Sandwiches stärken und bei Regengüssen unterstellen kann, ermöglicht ein Stahlleiterturm den Weg hinunter zur Küste. Die Kiesel dort sind faust- bis fußballgroß und die Wucht der Brandung beeindruckend, genauso wie die paar Schwimmer, denen 18 Grad Wassertemperatur im Juli wenig auszumachen scheint. Viel wärmer wird es nie. Der Weiler liegt an der Abbruchkante zwischen Beachy Head, mit 162 Metern die höchste Klippe Südenglands bei Eastbourne, und den Felsformationen der Seven Sisters: Auch diese waren immer wieder Filmkulisse, zuletzt für Rowlings Fantasie-Märchen "Harry Potter und der Feuerkelch" im Jahre 2005.

Sussex, ein Landstrich wie eine Kulisse: Das ist bei Herstmonceux Castle nicht anders, wo bis 1988 das Royal Greenwich Observatory untergebracht war und BBC die "Chroniken von Narnia" drehen ließ. Oder die Schlösser Bodiam und Arundel, wo im April 80.000 Tulpen blühen wie anderswo Glockenblumen. Viele davon sind Ruinen geworden, wie Pevensey oder Hastings, wo im Stundenrhythmus schaurige Filme über die Battle of Hastings gezeigt werden, die aber eigentlich zehn Kilometer landeinwärts stattgefunden haben soll. Der Ort heißt übrigens Battle, was Schlacht bedeutet, was auch sonst?

Hastings selbst ist heute wohl bedeutend spannender: ein pittoreskes Fischerdorf, komplett mit Fishermen's Museum, Aquarium und Miniatureisenbahn, auf der heute vor allem Urlauber sitzen, denen der Weg hinauf zum Castle zu mühsam und die Standseilbahn dorthin zu teuer ist, die steilste Englands. "Die fünf Pfund sparen wir und bleiben lieber in der George Street, kaufen eine Kleinigkeit im Roby & Dandy Vintage Store", lassen Pamela und Dennis aus Sheffield keinen Zweifel an ihrer perfekten Urlaubsgestaltung. "Unsere Kinder sind heute Kart fahren." Gestern, so die beiden, seien sie alle gemeinsam in Brighton gewesen. Am Palace Pier, 124 Jahre alt und 525 Meter lang, mit einem riesigen Vergnügungspark am hinteren Ende, Spielhallen und Riesenrad inklusive. Eine Kugel Eis gibt es da ab 4,50 Pfund, umgerechnet 5,30 Euro, eine Schnitte Melone ab zwei Pfund. Die Warteschlange vor dem Stand ist heute jedenfalls makellos, in guter britischer Tradition: Hier wird nicht gedrängelt. Dass William mit seinen Normannen die Eisdiele womöglich rascher erobern würde, ist nicht auszuschließen. Und Archie, der noch kleine Nachwuchskönig, wäre wohl auch gleich dabei. Enjoy the Brits!



www.visitbritain.com/de

www.southdowns.gov.uk

www.visitengland.com/things-to-do/east-sussex