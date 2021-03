Tanz am Vulkan

Yogyakarta, Javas Kulturmetropole, soll zur Touristenhochburg werden. Wo der Profit das Ruder übernimmt, bleiben Natur und Mythen auf der Strecke - Blick auf ein Beispiel.

Am Strand von Parangtritis, an der Südküste Javas, warten "Love Selfie"-Stationen. Das sind Plastikblumenherzen in Wandgröße, mit einer Schaukel dazwischen. Daneben stehen Dutzende Beach-Buggys und Hunderte Enduro-Geländemotorräder für lautstarke Fahrten an tropischen Sandstränden. "Wir sind bereit", sagt Budi, der die Fahrzeuge herbeischaffen ließ und neonfarbene Beach-Shorts trägt. Vorerst ist er allein. "Kutschenfahrten am Meer sind doch out, genauso wie all die Polaroid-Fotografen da hinten." Er wartet auf "Bisnis", also auf Business, auf das große Geschäft. Doch davon ist wenig zu ...