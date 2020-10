Törggelen: Boxenstopp beim Weinbauern

Törggelen in Südtirol - gern auch mit Hund. Junger Wein, deftige Gerichte und geröstete Kastanien: Im Oktober öffnen Weinbauern ihre Höfe für Genießer.

Je später der Herbst, desto klarer und ruhiger werden die Tage in Südtirol. Die Herbstsonne taucht die Landschaft in ein goldenes Licht und lässt Weintrauben, Äpfel, Birnen, Nüsse und Kastanien reifen. Im Oktober ist es dann endlich so weit: Die Weinbauern laden zum Törggelen ein, sie öffnen ihre Höfe, Keller und Stuben, um den "Nuien" (neuer Wein) und "Susen" (neuer Wein vor der Gärung, weiter nördlich besser als Federweißer bekannt) zur Verkostung zu präsentieren. Dazu gibt es eine deftige "Marende", ...