Tour de Bretagne

Gehen, radeln, langsam fahren. Von der Hauptstadt Rennes aus möchte diese Region Frankreichs behutsam erkundet werden.

Rennes ist auch bei Regen schön. Der Wind, der vom Atlantik herüberweht, bläst die Tropfen ohnehin bald weg, die Hitze vergangener Tage hockt wie eine pummelige Katze in den gepflasterten Gassen. Echte Bretonen sind aber in jeder Hinsicht wetterfest, gute Laune hängt nicht von den Wolken ab. Mit Gleichmut Jacke aus, Jacke an, Schirm auf, Schirm zu: Besucher der Region dürfen sich das abschauen. Für die Augen gibt es an diesem Tag jedoch ein besonderes Fest. Es ist großer Markttag ...