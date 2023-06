Tour de France: Ein Radel-Urlaub der anderen Art

Hinterher. Brüder, Rennräder, ewige Legenden und Berge: mit dem Campingbus auf Tour de France.

Die schmalen Reifen zeichnen keine gerade Linie. Es ist ein Schlingern. Nicht ganz am Ende der Kräfte, sondern immer noch mit ein bisschen Reserve. Es ist kein Rennen hinauf auf den Col de la Madone über Menton. Es ist die Eroberung des Sinnlosen, ein Weg, den man wählt, weil man möchte, nicht weil man muss. Es ist kein Rennen gegen jemanden anderen als gegen sich selbst. Schon fünf, sechs Kilometer. Extrem steil, immer in der Sonne. Noch fünf, sechs Kilometer. Bergauf. Unten verschwimmen das Meer und die Stadt mit dem Strand. Die Ebene ist nur mehr eine dunstige Zuflucht, die hinter uns verschwindet, die wir freiwillig, ohne besonderen Grund, verlassen haben, so wie es einst Petrarca im Jahr 1336 in einem Brief berichtete, nämlich, dass er ohne triftigen Grund auf den Mont Ventoux gestiegen war. Einfach weil der Berg da war. Hinauf auf den Giganten der Provence, den kahlen Berg, der oft Scharfrichter war bei der Tour de France, an dem Träume geplatzt sind und Eddie Merckx nach seinem Sieg 1970 eine Sauerstoffmaske gebraucht hat hinter der Ziellinie. Ein endgültiges Ziel, umweht nicht nur oft von den namensgebenden Winden, sondern von Drama, Anstrengung und Aufopferung.

Noch liegt unser Ziel nicht wie der Mont Ventoux über Weinbergen, sondern über dem Meer. Der Campingbus steht am Strand. Das Meer wird die Dusche sein, wenn wir zurückkommen. Wir reisen basic, nur mit dem Nötigsten, also Radkleidung und Werkzeug. Und Geschichten. Wir bleiben zum Übernachten da stehen, wo wir in der Früh schön wegradeln können, lassen den Kaffee auf dem Gaskocher zwischen Zedern auf Autobahnraststätten ziehen. Die Franzosen machen einem das leicht, weil sie Camper gewöhnt sind und dafür Infrastruktur auch jenseits von Campingplätzen schaffen. Wir reisen zum ersten Mal gemeinsam seit Jugendtagen, mein Bruder und ich. Wir sind älter geworden, aber nicht so alt, dass die Beine sich nicht jeden Berg hinauf drehen und drehen würden. Seine ewige Leidenschaft zum Rennradfahren und meine relativ junge Leidenschaft zum Rennradfahren verbinden uns. Und die Leidenschaft für die Tour.

In Menton kam die Tour de France selten vorbei und nie über den Col de la Madone, über den wir oben sagen werden: "Wirklich eine herrliche Auffahrt." Radprofis, die in der Gegend leben, dient der Weg vom Meer hinauf auf 922 Meter Seehöhe als Standortbestimmung für ihre Form. Der richtige Anfang für das brüderliche Nachfahren.

Immer wird nachgefahren. Immer war schon jemand da, immer gibt es schon eine Geschichte. Wer sich auf den Spuren der Tour de France bewegt, kann das nicht tun, ohne dass nicht schon jemand vorgefahren wäre, seit der ersten Tour vor 120 Jahren. Le Tour, wie sie ehrfurchtsvoll genannt wird, erfüllt alle Kriterien eines klassischen Epos. Da ist einerseits der sportliche Wettstreit, in seinen Duellen oft wie Homers "Ilias", mit den Legenden großer Namen und ihren Taten, ehrlich heldenhaften wie gemein betrügerischen. Und es gibt die bunte Welt derer, die am Straßenrand dabei sind. Die Tour de France ist ein Radrennen, das größte der Welt. Sie hat Jahr für Jahr 21 Etappen. Sie birgt Tausende Geschichten. Etwa jene, dass nach dem Col de la Madone einst sogar ein Rad benannt worden war. Man kann einfach nur hinauffahren. Oder man tut es mit diesen Geschichten.

Der Druck, der sich noch gegen die Pedale ausüben lässt, wird weniger, je näher der Gipfel kommt. Ich höre aber nicht auf, trete und trete. Mich begleitet ein Sound, den ich von den Nachmittagen kenne, wenn bei GCN, dem Global Cycling Network, Rennen übertragen werden. Es ist das Hintergrundrauschen der Bergetappen, der Jubel des Publikums. Ich sehe, wie die Gesichter den Radprofis ganz nahe kommen, wie sie ihnen ihre Anfeuerungen zuschreien. "Allez, allez, allez", schreien sie. Sie schreien für alle. Es gibt keine Gegner. Es gibt nur welche, die im Rennen auf der gleichen Straße fahren, wie wir, die Nachfahrer, vorher oder nachher. "Allez, allez, allez", hämmert es in meinem Kopf - ein Duell zwischen gedachter Anfeuerung und dem realen, harten Pulsschlag. Und ich hebe den Kopf, schaue den Berg entlang nach oben. Ein paar Kehren weiter, dort, wo schon die Bäume enden, bewegt sich entlang der Felsen ein Trikot. Weiß und orangefarben. Mein Bruder. Leichter, immer schnell. Ich hinten nach. Immer der Geschichte hinten nach.

Es gibt keine Regel für den Besuch der Etappen bei der Tour de France. Ein nirgends niedergeschriebener Kodex aber besagt: Man fährt dort mit dem Rad hin. Oder indem man sich mit dem Campingbus oder dem Wohnmobil am Aufstieg einer Bergetappe einen Platz sucht. Das gehört zur Tradition. Wir gehören bei der Reise auf den Spuren der Tour, entlang der schmalen Linien, die auf den Asphalt gezeichnet werden, zu dieser Tradition. Auch die sechs Pensionisten gehören dazu, die sich seit Jahren bei jeder Ausgabe ein Plätzchen suchen an irgendeinem der berühmten legendären französischen Alpenpässe. Sie sind als Kulisse wichtiger Teil des Spektakels. Sie suchen für ihre Wohnmobile schon Tage vor dem sportlichen Ereignis einen schönen Platz in unwegsamem Gelände. Und dann spielen sie Karten, tratschen beim Kaffee, warten auf den Höhepunkt, wenn die Fahrer in wenigen Sekunden an ihnen vorbeihuschen. Man kann sich das Ansehen im grandiosen Film "La Grand-Messe". Dieser Film läuft in meinem Kopf beim Bergauffahren.

Ein paar Tage später, wir umkreisten die Sainte-Victoire, wir passierten den Col d'Èze, ist das Meer weit weg für uns Nachfahrer, dafür gibt es Lavendelfelder und sanfte, fließende Weinberge. Über ihnen versteckt sich der Mont Ventoux hinter Wolken. Es gibt nahe dem Parkplatz am Fuß des Berges eine Toilette und einen Instant-Supermarkt. Frische Croissants gibt es dort keine. Und wer mit dem Bus wegfährt, weiß nicht, ob sein Parkplatz noch frei sein wird, wenn er zurückkommt. Jedenfalls gilt das, wenn die Tour unterwegs ist - und mit ihr Hunderttausende, die zum Zuschauen kommen. Croissants liefern aber ohnehin keinen Kraftstoff. Fett sind sie. Aber so wie Le Tour oder Baguette, die Farbe Gelb wegen des Führungstrikots und Wein zum Abendessen gehören die Croissants zur DNA des Landes. Wir holen unsere Croissants entlang unserer Etappe. Wir bleiben stehen, müssen ja nicht schnell sein.

Die letzten Meter, 21 Kilometer nach dem Start schon im Schatten des Observatoriums, das am Gipfel des Ventoux steht, sind supersteil. Da ging sich auch für Marco Pantani keine gerade Linie mehr aus. Es ist ein Wanken. Jetzt ganz am Ende der Reserven, weil es danach nur mehr bergab geht. "Es gibt einen geraden Weg", singt PeterLicht dann aus dem Autoradio. Es gibt diesen geraden Weg. Es gibt keine Pflicht, ihn zu nehmen.



Info:www.letour.fr/de, www.france.fr/de