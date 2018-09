Tourismus bevorzugt ewigen Sommer

Das Ende der Sommerzeit naht, vielleicht in Österreich ein letztes Mal. Eine ganzjährige Sommerzeit, wie sie ab 2019 möglich wäre, klingt Hoteliers und Tourismusforschern positiv im Ohr. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail.

Am 31. März 2019 soll das letzte Mal in Europa an der Uhr gedreht werden. Dann soll Schluss sein mit dem jährlichen Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit. Jedes EU-Land soll künftig selbst entscheiden dürfen, wie die Uhren laufen sollen. In Österreich heißt es dazu, man plane keinesfalls einen Zeit-Alleingang.