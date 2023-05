Transportbox für Motorroller: Hund auf zwei Rädern

Ein Roller und ein nicht allzu großer Hund - schlaue Transportboxen machen's möglich.

Zum Hund bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ohne mein Zutun, ohne meinen ausdrücklichen Wunsch dafür. Ich kam nach einer Reise heim, da lag im Wohnzimmer in einem Körbchen ein kleines Hündchen. Joli, ein chinesischer Schopfhund, meine Freundin hatte das viele Alleinsein satt. Bald waren Joli und ich ein Herz und eine Seele. Wenn ich, so wie jetzt gerade, etwas schreibe, liegt sie direkt neben meinem Notebook auf dem Schreibtisch, sobald ich irgendwo herumsitze, haut sie sich auf meinen Schoß und beim Joggen, Autofahren, Radfahren - richtig - folgt sie mir auf dem Fuß. Nur wenn ich auf den Motorroller stieg, brach für sie ihre heile Hundewelt zusammen. Demonstrativ setzte sie sich dann neben das Motorrad, schaute mir mit ihren dunklen Knopfaugen traurig ins Gesicht und begann leise in sich hineinzuwinseln. "Du kurvst in der Gegend herum und lässt mich daheim versauern", schien sie mir mitteilen zu wollen.

Wie froh war ich, als ich vor einigen Wochen dieses Top Case, das die Mitnahme von Haustieren auf Motorrädern ermöglicht, entdeckte. Eine mit Plexiglas verschließbare Kopföffnung und zwei große Lufteinlässe, die das Innere der Box dauerhaft mit Frischluft versorgen, machen es möglich. Nach der Lieferung kam allerdings Skepsis bei mir auf. Da drinnen, in dieser beengenden Box soll sich mein kleines, freiheitsliebendes, alternativ erzogenes Hündchen wohlfühlen? Mir war sofort bewusst, dass unser lockerer Umgang mit Joli in diesem speziellen Fall traditionellen Erziehungsmethoden weichen muss. Die Manipulation mit Leckerlis klappte dann auch hervorragend und machten Joli flugs die beengte Box schmackhaft. Das Ding auf das Motorrad zu montieren, war ein Kinderspiel. Drei Schrauben festziehen, fertig. Anfangs fixierte ich die Box in Fahrtrichtung, sprich so, dass die Kopföffnung in Fahrtrichtung zeigte, wodurch ich Joli im Rückspiegel immer im Blickfeld hatte. Man will ja wissen, was Hündchen so treibt, während man in der Gegend herumkurvt.

Weit reckte sie ihren Kopf aus der Öffnung und mit Argusaugen beobachtete sie die Gegend, die an ihr vorüberzog. Und wenn irgendwo in ihrem Sichtfeld ein anderer Vierbeiner auftauchte, kläffte sie mit fliegenden Haaren auf ihn hinunter, ganz so, als wäre er minderwertiges Fußvolk. Keine Frage, Motorradfahren taugte Joli vom Fleck weg. Ich glaube sogar, so etwas wie Stolz aus ihrer Körperhaltung und ihrem Verhalten herauslesen zu können, sobald sie am Sozius meines Motorrollers Platz nimmt, manchmal vielleicht auch ein Scheibchen Größenwahn. Aber wer kann schon mit Gewissheit sagen, was Hund denkt?

Jedenfalls kurven wir seit einigen Wochen regelmäßig gemeinsam in der Gegend herum. Eigentlich ist Joli mittlerweile bei fast allen Ausfahrten mit dem Roller mit dabei. Beim Einkaufen, beim Stadtbummel oder bei Spazierfahrten ins Grüne. Ungesehen bleiben wir zumeist nicht. Da eine alte Dame, die uns zuschmunzelt, dort ein Kind, das mit dem Finger auf uns zeigt, lachende Gesichter aus dem Auto heraus, welches an der Ampel neben uns zum Stehen kommt.

Aber längst sind wir ein Team geworden, wissen, worauf wir achten müssen. Bei Ausfahrten übers Land fixiere ich die Box zumeist so auf dem Motorrad, dass Joli gegen die Fahrtrichtung, also nach hinten schaut. Sinn hat dies wegen der Zugluft, von der bleibt Joli somit nämlich verschont, was insbesondere ihren Augen und Ohren guttut.

Den Nachteil, sie nicht dauerhaft im Blickfeld zu haben, nehme ich dabei mittlerweile locker in Kauf, denn was kann schon passieren, die Box ist mit einem weichen Polster ausgestattet, Joli ist mittels kurzer Leine darin fixiert, kann aus der Öffnung rausschauen, aber nicht rausspringen. Nichts kann passieren, gar nichts. Trotzdem legen wir zumindest alle dreißig, vierzig Minuten einen Zwischenstopp ein. Reizvolle Plätze für eine Päuschen gibt's bei uns in der Alpenrepublik ja allerorts. Sei es das Zentrum eines ursprünglich gebliebenen Dorfs, eine direkt an die Landstraße grenzende Auenlandschaft, ein Bächlein, aus dem Joli genüsslich saufen kann, oder ein glasklarer See, in den wir kurz reinspringen.

Wie auch ich ist Joli eine Wasserratte. Zumeist braucht es all das aber gar nicht. Zumeist tut es eine kleine Grünfläche, ein wenig abseits vom Verkehr. Ein wenig die Beine vertreten, schnuppern, markieren, Wasser schlappern. Motorrad fahren. Hundeglück, was brauchst du mehr? Oft noch viel weniger, als man glaubt. Neulich beim Supermarkt wollte ich Joli an dem vor dem Geschäft dafür vorgesehenen Platz anleinen. Doch was tat Joli? Keinen Muckser und nicht die geringsten Anstalten, die geöffnete Box zu verlassen. Als ich sie dann herausheben wollte, machte sie sich extra schwer. Ja, das kann sie gut. Letztlich ließ ich sie auf dem Motorrad, dort saß sie dann und genoss das eigene Kissen, das eigene Zuhause, ihr kleines Wohnmobil quasi. Und heimste so nebenbei auch noch jede Menge Aufmerksamkeit von passierenden Supermarktkunden ein. Ja, Motorradfahren mit Hund - immer ein Erlebnis.