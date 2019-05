Travel-Kits sind perfekte Reisebegleiter

Wer einen Koffer packt, der weiß: Platz ist nie genug vorhanden. Weil aber auch Pflege und Duft mitfahren wollen, gibt es viele Produkte nun reisefertig als ebenso schöne wie praktische Travel-Kits.

Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Reiselust. Anders als früher, als man noch verreiste - mit viel Gepäck und ebenso viel Personal - macht man heute Urlaub, gönnt sich eine Auszeit am Meer/in den Bergen/an einem See oder erkundet übers Wochenende eine (dann bald nicht mehr) fremde Stadt. Oder aber: Reisen ist Teil des beruflichen Alltags.

Der gemeinsame Nenner: Man ist im Idealfall mit leichtem Gepäck unterwegs. Platz ist in den meisten Koffern (für das Handgepäck) Mangelware und der ist überhaupt viel zu schnell gefüllt mit all den Sachen, die man braucht oder brauchen könnte. Für Kosmetikprodukte, den Lieblingsduft oder Hilfreiches wie Fön oder Rasierapparat bleibt da oft (zu) wenig Raum.



Travel-Kits: Schön & schön praktisch

Abhilfe schaffen so genannte Travel-Kits, deren Zahl immer größer wird. Sie enthalten - hübsch und edel verpackt - sorgfältig aufeinander abgestimmte Beauty-Essentials in praktischen Minigrößen, die auch im Handgepäck mitgenommen werden können, weil die Füllmenge der einzelnen Produkte die magische Grenze von 100 Millilitern nicht übersteigt. Selbst einige Düfte, die es sonst nur in großzügigen Größen (75 ml, 100 ml und mehr) gibt, machen sich so fit für die Reise und checken entweder als Flakon mit weniger Inhalt ein oder begeben sich gleich als Solid-Parfüm, das wie eine Creme aufgetragen wird (und weder zerbrechen noch auslaufen kann), auf den Weg. Elektrogeräte wie Fön, Glätteisen, Rasierapparat, Epilierer oder Bügeleisen machen sich klein, damit sie noch in den Koffer passen.



Travel-Kits selbst gemacht

Travel-Kits kann man auch selbst zusammenstellen. In den meisten Drogeriemärkten werden Zahnpasten, Körper- und Haarpflegeprodukte in Miniaturgrößen angeboten. Als Alternative dazu kann man die gewohnte Pflege in kleine Plastikbehälter, die in Kaufhäusern und Drogeriemärkten oft als Set zu kaufen sind, umfüllen.