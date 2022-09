Triest: Eine Regatta, die man gesehen haben muss

Die Barcolana. Ein Mal im Jahr steht die Stadt Triest im Zeichen der größten Segelregatta der Welt.

Die weißen Planen der Zelte auf der Piazza Unità gleißen in der Mittagssonne. "Schau, da siehst du die Flaschen", wendet sich eine Oma an ihren Enkel und zieht ihn sanft in das Cool-Zelt, von dessen Decke unzählige PET-Flaschen, kleine Kanister und andere Müllteile aus Plastik baumeln. "Mettiamoci nelle loro pinne" steht über dem Eingang, also in etwa "Versetzen wir uns in ihre Flossen". Denn genau so wie die Besucher des Zelts sehen Fische jene Plastikteppiche über ihren Köpfen, die auf den Weltmeeren treiben. Und weil man ja, laut Konrad Lorenz, nur das schützt, was man kennt und liebt, kann mit dem maritimen Umweltbewusstsein gar nicht früh genug begonnen werden. Und was eignet sich besser dafür als so ein Fest für Meer, Wind und Segel?

Die Barcolana ist sehr viel mehr als nur eine Regatta. Benannt nach dem Triestiner Strand Barcola ist das Großevent, das hier jedes Jahr in den ersten Oktobertagen über die Bühne geht, ein Magnet für alle, die sich dem Segelsport im Besonderen und dem Meer im Allgemeinen verbunden fühlen. Begonnen hat dies 1969, genau genommen am 19. Oktober jenes Jahres, als sich 50 Boote bereit machten, erstmals für den Herbst-Cup zu starten. Die Startlinie verbindet symbolisch den Leuchtturm, den Faro della Vittoria, mit dem Schloss Miramare aus Donaumonarchie-Zeiten. Was das Bootsrennen besonders sympathisch macht: Bis heute ist die Barcolana eine höchst demokratische Angelegenheit, jeder und jede darf mitmachen, vom kleinen, selbst gezimmerten Schinakel bis zur olympiareifen Rennyacht, rund 2500 Segelboote insgesamt. Alle in ihrer Klasse, alle vor begeistertem Publikum. Segeln sollte man halt können, und zwar tunlichst gut. Die Regatta ist keine einfache Aufgabe, denn die Winde im Golf von Triest drehen gerne. Vom Nordosten zum Osten, dem Südwesten zum Westen - oder flauen sogar abrupt ab.

Die einzigartige Kombination von Wind und Wellen erfasst da auch die Kleinen. Die sitzen gerade gebannt im Schneidersitz auf dem Boden des großen Zelts und lauschen den Ausführungen von Ruggero Tita, Alessandra Sensini und Caterina Banti, alle drei Olympioniken, die den Nachwuchsseglern gestenreich die Faszination ihres Sports, seine Regeln und seine Bedeutung erklären.

Hier gibt's viel zu lernen. Nicht nur für die Kinder, auch die Großen folgen gespannt den Erzählungen von Giancarlo Pedote. Der 46-jährige Florentiner hat auf der letzten Vendée Globe - der härtesten Einhandregatta der Welt - Platz acht belegt und spricht von dieser Erfahrung als einem "so tollen Geschenk", das ihm der Ozean gemacht habe. Doch als studierter Philosoph macht er sich auch Gedanken über Erderwärmung, Plastikmüll und derlei Probleme. "Wir sind zur UNESCO gegangen und haben vorgeschlagen, am Boot Messgeräte anzubringen und so Daten zu Temperatur und Zustand des Meeres zu sammeln, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen." Denn, so hören es die Besucher in Triest auch aus dem Mund eines der Superstars der Segelwelt, "wir müssen sofort reagieren, sonst fahren wir gegen die Wand".

Die Barcolana, an der er selbst zwei Mal teilgenommen hat, ist auch für den vielfachen Bezwinger der Ozeane etwas Besonderes. Etwas Berührendes. "In manchen Teams segeln Opa, Vater und Sohn, also drei Generationen gemeinsam. Das ist einzigartig." Und gut so, ist Pedote überzeugt, denn das Segeln bringe viel fürs "normale" Leben. "Das Meer zeigt Grenzen auf, man ist klein gegenüber der Welt und der Natur, es formt den Charakter und lehrt Disziplin."

Ganz im Sinne von Mitja Gialuz, langjähriger Präsident der Società Velica di Barcola e Grignano, kurz SVBG, unter deren Ägide die Barcolana abgehalten wird. Für ihn ist die Barcolana Young, der Nachwuchswettbewerb, der traditionell am ersten Wochenende von der Mole IV weg startet, ganz besonders wichtig. "Da zeigt sich der wahre Geist der Barcolana, mit all seiner Gemeinsamkeit, Freude und Leidenschaft."

Apropos Leidenschaft. Die Herzen der Triestiner gehören nicht zuletzt einer ganz speziellen Bootsklasse - der Classic. Und Klasse haben sie zweifelsohne, die Klassiker, edle Oldtimer unter all den hypermodernen Rennschlitten aus Glasfaser und Kunstharz. Denn sie sind aus Holz gebaut und können zahllose Geschichten erzählen. Als die "Nibbio" etwa, Favoritin und historisches Schmuckstück, die letztes Jahr ihren 100. Geburtstag feierte, Mastbruch erlitt, tauchten Unerschrockene nach dem kostbaren Teil. Die heiß geliebten und bestens gepflegten Boote tragen Namen wie "Sorella", "Aria" oder "Bat" und stellen sich mit selbstverständlicher Grandezza den Hightech-Mitbewerbern. Denn, wie Mitja Gialuz in seinem Buch "Barcolana" schreibt: "Klasse kann man nicht kaufen."

Die große Show, vor, zwischen und nach den Wettbewerben, findet derweil am Kai statt. Ganz Triest hat sich an den Molen versammelt - zumindest macht es den Eindruck. Doch es sind auch unzählige Besucher aus dem Ausland hier, die Schaulustigen stehen dicht an dicht, mit Handy, ohne Handy, mit Kamera in der Hand. Dahinter eine lange Reihe von Ständen, mit apulischen Würsten, prachtvollen Käselaiben, Triestiner Panini - mit Beinschinken, Senf und Kren - und auch gebackenen "fiori di zucca", also Zucchini- und Kürbisblüten. Eine Blondine reicht ein Tablett mit Pappbechern herum. Darin eine Kostprobe von Lachsforelle auf Erbsen und Mayonnaise, das Thema ist nachhaltige Aquakultur. Bier wird gleich nebenan gezapft, ohne Unterlass in große Plastikbecher. Der Triestiner Wind wird wohl so den einen oder anderen davon erst recht wieder im Meer landen lassen. Kleine Böen tragen Fetzen von Popklängen aus Lautsprechern über den Kai. Menschengrüppchen flanieren plaudernd und lachend über die vierspurige Riva Nazario Sauro, der Uferboulevard gehört an diesem Tag den Fußgängern, völlig autofrei.

Die Stadt - ganz besonders zwischen dem altösterreichischen Borgo Teresiano und der Piazza Venezia - hat sich in ein großes Volksfest verwandelt, mit Livemusik auf vielen Plätzen, Gauklern in den Gassen, die ein paar Euro verdienen wollen, überfüllten Gastgärten und Parkgaragen. Wer in dieser Woche seine Ruhe haben möchte, zieht sich am besten in eines der Karstdörfer hinter Triest zurück, auf ein Glas Prosecco aus der Glera-Traube, die hier ihren Ursprung hat.

Doch es macht viel mehr Spaß, sich von der Feierstimmung durch die Gassen von Triest treiben zu lassen, hier ein Tramezzino, dort ein paar Cicchetti zu schnabulieren und die prächtigen Segler zu bewundern. In der Via di Cavana, mit drei Straßen Abstand zum überfüllten Kai, steht in der Torrefazione La Triestina der Chef selbst hinter der blank geputzten Messingbudel mit gespielt leidendem Gesichtsausdruck. Seit die kleine, malerische Kaffeerösterei sich zum Touristenspot entwickelt hat, kann er an so einem Tag nicht mehr ganz einfach den Rollladen herunterlassen und sich dem Trubel entziehen. "Klar, wir haben zur Barcolana geöffnet. Aber die meisten Triestiner verlassen die Stadt fürs Wochenende." Sagt's, verdreht die Augen und grinst schief. Wohl wissend, dass ein schlichter Blick zum Hafen das Gegenteil zeigt: Triest liebt seine Barcolana.

INFORMATION & ADRESSEN

Die Barcolana 54 findet von 1. bis 9. Oktober 2022 statt, mit insgesamt zwölf einzelnen Regatten, darunter sogar die Rounditaly von Genua nach Triest, die Sea Chef mit Sterneköchen oder die Nachtregatta Barcolana by Night. Programm und Info zu Regatta und Region: www.barcolana.it/en, www.turismofvg.it/de, www.italia.it

Speis & Trank:

Osteria Salvagente, Via dei Burlo 1c, Fisch und klassische Triestiner Küche, Aktuelles auf Facebook;

Eataly, Feinkostladen mit Vinothek und Gastronomie, www.eataly.net/it_it/negozi/trieste

Al Ciketo, Häppchen und Weine, Via S. Sebastiano 6;

Gran Malabar, Barlegende, Piazza San Giovanni, 6.