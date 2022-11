Ufos, Kamele und Freiheit in Einzelteilen

Zehn skurrile Fakten aus der Geschichte Nordamerikas. Es gibt auch Lustigeres in den USA als Donald Trump. Das Beste aus 400 turbulenten Jahren voll schöner, fataler und verrückter Geschehnisse.

Die Midterm Elections in den USA haben wieder für Aufregung und Kopfschütteln gesorgt. Seltsames scheint Tradition zu haben, zeigt ein Blick von Canusa Touristik in die Historie der Vereinigten Staaten und ihres kanadischen Nachbarn.

Die verschwundene Kolonie

Im Jahr 1587 stießen die ersten englischen Siedler auf Roanoke Island - einer Insel vor der Ostküste der USA - auf Probleme. Weder die mitgebrachten Werkzeuge noch die Lebensmittel reichten zum Überleben. Einer der Siedler, John White, kehrte nach England zurück, um Versorgungsnachschub zu holen, konnte aber erst drei Jahre später zurückkehren. Zu spät: Bei seiner Ankunft waren sämtliche Siedler und Häuser verschwunden. Nur einen Hinweis auf ihren Verbleib hatten sie zurückgelassen: das Wort "Croatoan"- eingeritzt in einen Baumstumpf. Das war der Name eines Stamms von Einheimischen, mit denen die Siedler bei Whites Abreise friedlich koexistiert hatten. Bis heute ist der Verbleib aller 117 Bewohner ein Rätsel.

Der ringende Präsident

Der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, war ein Mann der Rekorde und Überraschungen. "Honest Abe" war mit einer Größe von 193 Zentimetern nicht nur der bisher größte Präsident, sondern verfolgte auch ein für ein Staatsoberhaupt ungewöhnliches Hobby: Er war ein hervorragender Ringkämpfer - angeblich gewann er 299 seiner 300 Kämpfe. Mythos und Wahrheit liegen hier zwar nah beieinander, fest steht aber, dass die amerikanische "Wrestling Hall of Fame" Abraham Lincoln im Jahr 1992 mit dem "Outstanding American"-Award ehrte.

Ein Landeplatz für Ufos

Sollten Außerirdische jemals die Erde besuchen, dann ist Kanada vorbereitet: 1967 baute das Land den ersten UFO-Landeplatz der Welt in St. Paul, Alberta. Den Bauplatz stellte die Stadt zur Verfügung, Materialien und Arbeitskraft kamen von lokalen Unternehmen. Gelandet ist bisher statt einer fliegenden Untertasse nur Paul Hellyer: Der ehemalige Verteidigungsminister weihte den Landeplatz mit einer Hubschrauberlandung ein.

Die zerteilte Freiheitsstatue

1885 kam Lady Liberty als Geschenk des französischen Volkes in New York City an. Allerdings nicht in einem Stück. 350 Teile waren in 214 Kisten verpackt über den stürmischen Atlantik gefahren, um auf Liberty Island zusammengesetzt in voller Pracht zu erstrahlen. Besonders schräg: Der Arm der Statue war mit einem Vorsprung von ganzen neun Jahren in den Staaten angekommen. 1876 wurde er in Philadelphia ausgestellt, um Geld für das Bauprojekt zu sammeln.

Washingtons Dollar

Der erste amerikanische Dollar trug nicht - wie heute - George Washingtons Abbildung. Stattdessen war Salmon P. Chase zu sehen. Der erste Schein wurde 1862 verbreitet und zeigte stattdessen den Finanzminister unter Abraham Lincoln, der zugleich auch der Gestalter der ersten Banknote war.

Unterirdische Toiletten

Unter den Straßen Torontos stehen öffentliche Toiletten, die heute nicht mehr in Gebrauch sind. Um das Jahr 1900 konnten Besucher mit Bedürfnis einige Stufen in einen gefliesten Raum hinabsteigen, nicht nur, um ihre Notdurft zu verrichten, sondern auch, um sich für fünf Cent die Schuhe polieren zu lassen. Mit der Eröffnung von Cafés und Restaurants verloren die öffentlichen Toiletten an Bedeutung, auch wenn sie um die Jahrhundertwende ganze 50.000 Besucher im Monat zählten.

Ewige Prohibition

Zur Zeit der Prohibition, von 1920 bis 1933, waren Verkauf und Ausschank von alkoholischen Getränken in den USA strengstens verboten. Was wenige wissen: Selbst nach der Aufhebung der Prohibition hielten einige Staaten am Alkoholverbot fest. Kansas und Oklahoma blieben beispielsweise bis 1948 bzw. 1959 alkoholfrei, Mississippi war bis 1966 trocken. Da manche Landkreise bis heute nicht die benötigte Einwohnerzahl aufbringen, um die Prohibition, ein Bundesgesetz, aufheben zu können, ist bis heute etwa Lynchburg mit der Jack Daniel Destillerie komplett alkoholfrei.

Ungewollte Kamelplage

1855 importierte die US-Armee Kamele und Dromedare in den Wilden Westen. Die Idee war, dass die Tiere besser an die rauen Bedingungen der Wüste angepasst wären als die einheimischen Pferde. Die Kamele wurden in Camp Verde, Texas, untergebracht und erwiesen sich als weit weniger nützlich als gedacht. Kurz vor Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs eroberten die Truppen der Konföderation am 28. Februar 1861 Camp Verde. Im Chaos der Schlacht ließen die Angreifer die Kamele frei. Von den mehr als 100 Kamelen konnten die Soldaten nur 80 Tiere wieder einfangen - der Rest trieb angeblich noch jahrzehntelang von Iowa bis Kalifornien sein Unwesen und erschreckte gelegentlich nichts ahnende Bürger.

Pinkertons Verbrechergalerie

1850, lange vor dem FBI, sorgte die berühmte Pinkerton National Detective Agency für die Aufklärung von Kriminalfällen in den USA. Dabei legten die Pinkertons die sogenannte "Rogues' Gallery" an, eine Sammlung von Verbrecherfotos und Fallgeschichten zur Erleichterung der Strafverfolgung. Als eine erste "Datenbank" wurden Erkennungsmerkmale notiert und Strafregister angelegt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts legte das FBI ein moderneres System an.

Kanadischer Basketball

Es war ein Kanadier, der das Basketballspiel erfand: Dr. James Naismith aus Ontario. Am 7. Dezember 1891 erhielt der Arzt und Pädagoge den Auftrag, eine neue Hallensportart für Studenten zu erfinden, sorgte doch das beliebte Football-Spiel in der Halle für zu viele Verletzungen. Weniger Körperkontakt war gefragt, was Naismith ermöglichte, indem er das Tor in die Höhe - und damit auf eine andere Ebene - hob. Ganz provisorisch mussten im ersten Spiel Pfirsichkörbe als "Tor" herhalten.