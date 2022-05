Unterwegs sein: Strawanzerleben

Nicht nur deutsche Rentner verbringen die Wintermonate im Luxuscaravan in Spanien - auch ganz unterschiedliche Charaktere mit ebensolchen Lebensvorstellungen leben in ihren Fahrzeugen.

Seit Antonio denken kann, will er reisen. Mit 16 Jahren setzt er sich auf sein Fahrrad und radelt über Wochen in Italien herum. Er lernt einen südafrikanischen Straßenkünstler kennen, bringt sich selbst mit seinen damals noch überschaubaren Jonglierkünsten ein. "Es war wie ein Erwachen, Geld einfach so unkompliziert und frei auf der Straße verdienen zu können, das entsprach einem Leben nach meinen Vorstellungen", erzählt Antonio.

SN/thomas bruckner Antonio, 30 Jahre, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der ...