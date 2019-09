Im Salzburger Land liegt ein beliebtes Naherholungsgebiet. Wanderer, Biker, Familien und Auszeitsuchende kommen in der Region Zell am See - Kaprun voll auf ihre Kosten. Die drei Hausberge Kitzsteinhorn, Maiskogel und Schmittenhöhe sowie das TAUERN SPA und viele weitere Ausflugsziele, machen diese Erlebniswelt zu einem einzigartigen Natur- und Urlaubsparadies. Aus einer Vielzahl an Möglichkeiten kann sich jeder den perfekten Herbsturlaub zusammenstellen.

