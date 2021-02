Urlaub in Norwegens Leuchttürmen: Den Ozean immer im Blick

Norwegen. So mancher träumt davon, vom Gesang der Meereswellen in den Schlaf gewiegt zu werden, so manche verspricht sich vom großen Wasser Seelenfrieden, neue Energien, Ruhe oder auch Abenteuer. Eine Nacht in einem norwegischen Leuchtturm - natürlich mit Meerblick, mit Sonnenuntergängen und auch wilden Stürmen - kann genau das bringen.

SN/visit fjordkysten