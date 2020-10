Urlaub in Zeiten von Covid-19

Mit dem Sommerurlaub sind die Landsleute durchaus zufrieden. Ein Rückblick und Ausblick auf 2021.

Grenzschließungen, Flugstornos, Reisewarnungen - die diesjährige Urlaubssaison in den Sommermonaten blieb von den Folgen von Covid-19 nicht verschont. Statt Entspannung und Genuss also Unsicherheit und Sorgenfalten? Knapp zwei Drittel der Österreicher fühlen sich durch die Pandemie in ihrer Urlaubsplanung eingeschränkt, zeigt eine Umfrage von Marketagent. Sommerurlaub gab's trotzdem. Etwa ein Drittel der Befragten verweilte ausschließlich in Österreich, knapp jeder Fünfte verreiste auch über die Landesgrenzen hinaus.

Besonders reisefreudig waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen (62%) sowie die 30- ...