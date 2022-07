Urlaub mit Kultur: Festivalsommer Niederösterreich

Der Sommer von Litschau bis Semmering wird heuer wieder besonders festlich. Wer Österreichs größtes Bundesland besucht, findet zwischen Most und Wein eine Vielzahl an noch ganz junge und bereits etablierte, jedoch stets hochkarätigen Kultur-Events.

Prächtig. Spannend. Verstörend aktuell. Das sind die Reaktionen auf den einzigartigen Auftakt des Festivals Retz, das der Weinstadt nahe der tschechischen Grenze noch bis 24. Juli eine klingende Dimension verleiht. Und das alles nach einjähriger Unterbrechung. Das Motto ist Programm: "Offene Grenzen". Bejubelter Auftakt ist diesmal Mendelssohns "Elias" in einer überraschenden und höchst überzeugenden Inszenierung von Monika Steiner. Der Wiedereinstieg mit einem "erstklassigen und zugleich populären Werk" im sakralen Rahmen der Stadtpfarrkirche St. Stephan ist jedenfalls gelungen, auch dank des Solistenquartetts Matthias Helm, Bernarda Bobro, Monika Schwabegger und Daniel Johannsen sowie des auch szenisch eingebundenen Terpsichore Vocalensembles.

"Elias" ist in dieser Inszenierung eine spannende Interpretation des gewaltigen Werks von Mendelssohn-Bartholdy, die Themenkreise des Oratoriums aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sind höchst aktuell. Festival-Intendant Löffler: "Naturkatastrophen und Seuchen lösen die bestehende gesellschaftliche Ordnung auf und stürzen ein ganzes Volk in Hilflosigkeit und Verwirrung. Heilsversprechen werden willfährig aufgenommen, münden letztlich aber in Chaos und Totschlag."

Von Wissenschaft, Prophetie, Propaganda, Desinformation und Lügenmärchen handelt auch das weitere Literatur- und Konzertprogramm beim Festival Retz. Lesungen mit Elias Hirschl, Stefan Kutzenberger, Peter Henisch und Sabine Haupt, ein Liederabend mit Katerina Knezikova und Adam Plachetka und eine Aufführung von Joseph Haydns Oratorium "Il ritorno di Tobia" in Kooperation mit dem Festival Znojmo in Tschechien sind darin enthalten.

www.festivalretz.at



Die Stadt Retz im Weinviertel ist nur eine der zahlreichen außergewöhnlichen Kulissen für sommerliche Festivals. Die Niederösterreicher setzen hier auch ein wenig auf jene Gäste, die statt des turbulenten Flugbetriebs und unsicherer Lage eher auf stressfreie Erholung in der näheren Umgebung setzen. Tourismuslandesrat Jochen Danninger gibt sich optimistisch: "Wir möchten unsere Gäste länger hier behalten und somit die Wertschöpfung pro Gast erhöhen. Kunst- und Kulturangebote sind dafür ein entscheidender Impulsgeber. Die Kombination mit authentischer Kulinarik, hochwertigen Unterkünften und Wanderungen, rundet einen perfekten Kurzurlaub in Niederösterreich ab."

An Auswahl ist kein Mangel, wie der Ausblick auf die kommenden Festivals zeigt.

Die erste Hälfte des 16. Schrammel.Klang.Festivals Litschau ist schon vorbei, die zweite vom 15. bis 17. Juli lädt Besucher an den von Wald gesäumten Herrensee in Litschau. Zum Baden, aber auch zum Kulturgenuss mit den vielfältigen Matineen, dem Schrammel.Pfad rund um den Herrensee und den stimmungsvollen Abendkonzerten im Herrenseetheater.

www.waldviertel.at/kultur-schrammelklangfestival



Der Kultur.Sommer.Semmering führt sein Programm noch bis 4. September fort. Im traditionsreichen Höhenluftkurort Semmering fanden schon um die Jahrhundertwende zahlreiche Geistesgrößen und Kunstschaffende Altösterreichs ein mondänes Sommerrefugium, darunter Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder Oskar Kokoschka. Unter der Intendanz von Pianist und Dirigent Florian Krumpöck lässt das Festival im eleganten Jugendstil-Ambiente des legendären Grandhotel Panhans diese Blütezeit der Sommerfrische mit einem literarisch-musikalischem Reigen wieder aufleben.

www.wieneralpen.at/kultur-sommer-semmering



Beim heurigen Festival Schloss Weitra, noch bis 7. August, setzt Intendant und Autor Peter Hofbauer aufs Neue auf die heitere Operette, diesmal auf "Wiener Blut" von Johann Strauss, eine der beliebtesten Operetten weltweit.

www.waldviertel.at/kultur-schloss-weitra-festival



Die "wellenklaenge" in Lunz am See - von 15. bis 30. Juli - machen den Lunzer See wie jeden Sommer zur Kulisse für ein erfrischendes und klangerfülltes Festival. Das außergewöhnliche Ambiente bietet Kunstschaffenden herausragende Plattform - in kleinem Rahmen, doch groß in seiner Vielfalt und Kunst. Das Festival hat sich bewusst der Kammermusik, den feinen Tönen und den neuen Strömungen in der Kunst verschrieben. Im Fokus steht daher Neues und der Dialog mit anderen Genres und dem Publikum.

www.mostviertel.at/wellenklaenge



Ganz neue Töne auf der Burg: "Freiklang Falkenstein" nennt sich das Kunst & Wandelfestival am 23. und 24. Juli, bei dem der Kulturverein FalkArt an diesem Wochenende die Burgruine Falkenstein in eine zauberhafte Kunst- und Konzertarena. Der thematische Schwerpunkt des Festivals liegt auf dem Klimawandel, den Konzertabend bestreiten namhafte Ensembles wie 5/8erl in Ehr'n, Skolka, Nadine Abado.

Mehr Infos im Veranstaltungskalender Niederösterreich



Das Sommerfestival "Loess Is More" findet dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion heuer zum zweiten Mal statt. Junge und innovative Künstler:innen der heimischen Theater- und Musikszene treffen sich von 28. Juli bis 7. August im historischen Lösshof in Großriedenthal, inmitten des Weinviertels. Auf dem Programm: prominente Gastspiele von Gerald Votava, Max Simonischek und Grischka Voss, die Wienerlied-Band Bratfisch und die Theater-Film-Eigenproduktion "LÖSS". Sie widmet sich der Region, den Menschen und dem Boden unter ihren Füßen.

https://loesshof.com



Beim Grafenegg Festival unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder, heuer vom 13. August bis 4. September, treffen wie einander große internationale Orchester und weltbekannte Solistinnen und Solisten, um mit einem abwechslungsreichen Programm den Sommer zu begehen. Zentrale Spielstätten des Grafenegg Festivals: die Open-Air Bühne Wolkenturm im riesigen Schlosspark und der Konzertsaal Auditorium.

www.waldviertel.at/kultur-sommerkonzerte-grafenegg



Die Festspiele Reichenau - noch bis 6. August - sind seit Jahren Highlight und Kulturgenuss in der Sommerfrische an der Rax. Das Programm legt den Fokus auf Theaterklassiker aus dem späten 19. und 20. Jahrhundert. Ein eindrucksvolles Festspielhaus, eine hochkarätige Besetzung und Maria Happel als neue Intendantin wahren den besonderen Charme der Festspiele Reichenau.

www.wieneralpen.at/festspiele-reichenau



Unter dem Motto "Faszination Haydn" präsentiert die "Haydnregion Niederösterreich" — ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ in Kooperation mit "Römerland Carnuntum" — sogar noch bis 4. Dezember ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes, bestens besetztes Programm mit 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in zehn Gemeinden des Bezirks Bruck an der Leitha. Der Konzertzyklus zeichnet sich auch durch den besonderen Charme der Spielorte aus, von der antiken Römertherme über den barocken Festsaal bis zum zünftigen Heurigen-Innenhof. Heuer freut sich Festivalleiter Michael Linsbauer über drei neue Locations: die Leopoldskapelle im Naturpark Mannersdorfer Wüste, den barocken Festsaal von Schloss Ebergassing und ein Künstleratelier in Petronell-Carnuntum.

www.haydnregion-noe.at



Und es muss auch nicht immer ein großes Festival sein. Kultur gibt's in Niederösterreich auch bei Winzerinnen und Winzern noch bis 2. September. 39 Kulturveranstaltungen in acht Weinbaugebieten zeichnen einen weiten Bogen von Lesungen und Konzerten bis Poetry Slams, natürlich mit Weinbegleitung in lauschigen Winzerhöfen, Heurigen und Kellergassen.www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen



Beim Theaterfest Niederösterreich wird bis 3. September das ganze Land zur Bühne. Unterhaltsam und abwechslungsreich präsentieren 19 Spielstätten in allen Regionen des Landes Oper, Operetten, Possen, Singspiele, Musicals und Theater. theaterfest-noe.at/



"Das Kulturleben in Niederösterreich ist vielfältig", sagt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, "vor allem die zahlreichen Theaterbühnen, Festivals und Open-Air Bühnen suchen ihresgleichen. Quer durch alle Genres betrachtet gibt es in Niederösterreich über das Jahr gesehen etwa 300 Festivals im Kunst- und Kulturbereich. Das ist beeindruckend viel für ein einziges Bundesland!"

Informationen: www.festival-land.at