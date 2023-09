Urlaub mit Tauchen: Kultur und Sehenswürdigkeiten in der Tiefe

Sehenswürdigkeiten unter Wasser. Ausgrabungsstätten auf dem Meeresgrund, Skulpturengärten vor der Küste - es gibt immer mehr Gründe, zu Taucherbrille und Flossen zu greifen.

Korallen, Fischschwärme, Garnelen, Krebstiere, Großfische oder auch ein Oktopus - das sind die Objekte der Begierde für Taucher und Schnorchler. Museen und Kunstausstellungen unter Wasser waren bisher die Ausnahme. Doch archäologische Projekte oder Bildhauer, allen voran Jason deCaires Taylor, machen den Meeresgrund zum Kulturerlebnis. In Zypern, im Karibischen Meer und vor Malta, vor Lanzarote ebenso wie auf Indonesien oder an der Côte d'Azur. Wir stellen fünf dieser Kulturspots vor.

Malta hat seiner Unterwasserwelt einen neuen Blickfang hinzugefügt: Der erste archäologische Tiefseepark der Welt wurde diesen August vor Xlendi auf Gozo eröffnet. Bereits Ende der 50er-Jahre fanden hier erste umfassende wissenschaftliche Forschungen statt, zwischen 1958 und 2008 wurden in dem Gebiet des neuen Unterwasserparks von ausländischen Teams Erkundungen in rund 60 Metern Tiefe durchgeführt. Expeditionen förderten antike Gegenstände vom Meeresboden wie Ankerschäfte, Amphoren, Urnen und andere keramische Fundstücke zutage. Nun können Taucher über ortsansässige Tauchschulen die archäologischen Unterwasserschätze entdecken. Wer lieber auf dem Trockenen bleibt, kann dank des Projekts "Dive into History 360" von Heritage Malta die Unterwasserwelt virtuell erkunden.

www.underwatermalta.org





Grenada ist schon lange eine Destination für Taucher. 2006 schuf Jason deCaires Taylor vor der Küste des karibischen Eilands den weltweit ersten Unterwasser-Skulpturenpark, auch für Schnorchler gut erreichbar. Die amerikanische Zeitschrift "National Geographic" betrachtet diesen Park als eines der 25 Weltwunder. Besonderes Highlight: Statuen von Kindern, die im Kreis stehen und einander an der Hand halten, unweit davon sitzt ein einsamer Mann vor seiner Schreibmaschine. Der Künstler ist mittlerweile weltweit gefragt, seine Skulpturen sind eine Botschaft. "So oft heißt es Mensch gegen Natur, ich möchte das ändern, eine Balance herstellen."

Nach den Beschädigungen der Korallenriffe in der Karibik durch Hurrikans wollte er die Erholung der Korallenriffe unterstützen. "Vielleicht wenn ich etwas finde, was die Touristen ablenkt von den Riffen, können die in Ruhe wieder wachsen", sagt der Künstler in einem Interview mit CBS. "Die Unterwasserspots, die ich mir angesehen habe, waren vorher ziemlich kahl und jetzt sind sie voller Leben, mit weichen und harten Korallen, Fischschwärmen." 2009 setzte Jason deCaires Taylor mit MUSA fort, einem Unterwassermuseum mit mehr als 400 lebensgroßen Skulpturen vor der Küste von Cancún bei der Isla Mujeres in Mexiko.

www.puregrenada.com

www.underwatersculpture.com



Zypern hat die Liste seiner Sehenswürdigkeiten ebenfalls unter Wasser erweitert. Musan nennt sich das submarine Museum, in dem Jason deCaires Taylor eine Fülle an Skulpturen errichtet hat. Eine Sammlung an Figuren steht verstreut zwischen einer Reihe von organisch geformten Bäumen und Pflanzen, die bis zu acht Meter emporragen und so den ersten Unterwasserwald der Welt bilden. Er soll die Geschichte von Ayia Napa unterstreichen, die neu geschaffene Unterwasserschutzzone vor der Küste, und gleichzeitig an die Abholzung in der Vergangenheit erinnern. Es ist ein märchenhafter, verwunschener Ort, eine Zauberwelt, wo Fische neuen Lebensraum finden. Für Schnorchler wie für Taucherinnen ist das Museum vom Strand aus gut zugänglich, für Tauchgänge ist ein anerkannter Taucherpass, etwa von PADI, notwendig.

www.musan.com.cy/en



Vor der Küste Floridas ein künstliches Riff als Kunstwerk zu bauen schien ursprünglich als etwas verrückte Idee. Doch mit einem Entwurf, der eine futuristische Lost City of Atlantis skizzierte, begann der lange Prozess der Planung des Geländes und der Einholung von Genehmigungen. Voraussetzung: Das Riff sollte so stabil sein, dass es dem Sturm standhält und als Lebensraum angelegt wird. Heute erfüllt das Neptune Memorial Reef™ die strengen Richtlinien und Genehmigungen der amerikanischen Behörden und des Naturschutzes der USA und hat sich zum produktivsten Riff in Florida entwickelt. Dieses größte je von Menschenhand geschaffene Korallenriff befindet sich gut fünf Kilometer östlich von Key Biscayne in Miami, Florida, und zwölf Meter unter dem Meeresspiegel. Es kann sogar als Korallenriff klassifiziert werden, da sich 14 Arten von riffbildenden Korallen auf diesem Ökosystem gebildet haben. Einige der ökologischen Erfolge des Riffs waren eine Überraschung, wie ein spezieller Seeigel, der zuvor in der Karibik als ausgestorben galt. Das Riff ist auch vom Green Burial Council zertifiziert und bietet als Unterwasserfriedhof - nach Einäscherung - eine ökologisch sensible Alternative zur Bestattung. Tauchausflüge zum Riff, den kleinen Mausoleen und ihren Urnen - ein beeindruckendes Ambiente - können über die örtlichen Tauchschulen gebucht werden.

nmreef.com





Die Kanarischen Inseln sind ein beliebtes Ferienziel und Winterdomizil der Europäer. Doch auch Boote mit Flüchtlingen erreichen immer wieder die Küste und damit Spanien. 2016 eröffnete das Museo Atlántico vor Lanzarote, in einem geschützten Bereich in der Nähe von Coloradas, Playa Blanca, in einer Tiefe von 12 bis 14 Metern. Angelegt als riesiges künstliches Riff mit Skulpturen von Jason deCaires Taylor, besteht das Museo aus zehn Teilen, darunter etwa dem Rubicon, einer Gruppe von 35 menschlichen Figuren, die auf eine Mauer und eine Pforte unter dem Ozean zulaufen. Die Modelle, die für diese Skulpturen verwendet wurden, sind ausschließlich Bewohner von Lanzarote. Weiteres Highlight und auch Mahnmal: das berühmte Floß von Lampedusa, ein Verweis auf die Flüchtlingskrise in Europa. Hybrid-Skulpturen, halb Mensch und halb Kaktus, zeigen die harmonische Verschmelzung von Natur und Menschheit, ein Paar blickt in ein Handy und macht ein Selfie, eine junge Hybridfrau etwa blickt in einen Spiegel, der die Oberfläche des Ozeans wiedergibt.

Die letzte Installation ist ein Wirbel aus Menschen mit 200 lebensgroßen Skulpturen. Mit diesem beeindruckenden Skulpturenriff möchte der Künstler auf die Schönheit der Unterwasserwelt und die Notwendigkeit, sie zu schützen, aufmerksam machen. Tauchgänge zum Museo Atlántico sind eher kurz, die Diving Sites werden mit einem Boot angefahren.

underwatermuseumlanzarote.com/de